হাদির খুনিদের গ্রেফতার ও বিচার দাবি রোববার বিভাগীয় শহরে সর্বাত্মক অবরোধের ডাক ইনকিলাব মঞ্চের

হাদির খুনিদের গ্রেফতার ও বিচার দাবি রোববার বিভাগীয় শহরে সর্বাত্মক অবরোধের ডাক ইনকিলাব মঞ্চের

  রবিবার, ২৮ ডিসেম্বর, ২০২৫
হাদির খুনিদের গ্রেফতার ও বিচার দাবি রোববার বিভাগীয় শহরে সর্বাত্মক অবরোধের ডাক ইনকিলাব মঞ্চের


ঢাকা: শহিদ ওসমান হাদির খুনিদের দ্রুত গ্রেফতার ও বিচারের দাবিতে রোববার (২৮ ডিসেম্বর) সকাল ১১টা থেকে দেশের সব বিভাগীয় শহরে সর্বাত্মক অবরোধ পালনের ডাক দিয়েছে ইনকিলাব মঞ্চ।

শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) রাত সাড়ে ১১টার দিকে ইনকিলাব মঞ্চের ফেসবুক পেজে এই ঘোষণা দেওয়া হয়। এর আগে ইনকিলাব মঞ্চের সদস্যসচিব আবদুল্লাহ আল জাবের রাজধানীর শাহবাগে অবস্থান কর্মসূচি থেকেও একই কর্মসূচি ঘোষণা দেন।

পোস্টে বলা হয়, ‘আগামীকাল (রোববার) সকাল ১১ টা থেকে সারাদেশের বিভাগীয় শহরগুলোতে শহিদ ওসমান হাদির খুনিদের দ্রুত গ্রেফতার ও বিচারের দাবিতে সর্বাত্মক অবরোধ পালনের আহ্বান।’

এদিকে শনিবার সকালে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের শহিদ ওসমান হাদির কবর জিয়ারত কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে ইনকিলাব মঞ্চ সাময়িকভাবে শাহবাগ মোড় ছেড়ে আজিজ সুপার মার্কেটের সামনে অবস্থান নেয়। পরে দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে পুনরায় শাহবাগ মোড়ে শহিদ হাদি চত্বরে ফিরে এসে অবরোধ কর্মসূচি শুরু করেন তারা।

এর আগে, ইনকিলাব মঞ্চের সদস্য সচিব আব্দুল্লাহ আল জাবের ঘোষণা দেন, হাদি হত্যার বিচার নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত শাহবাগ অবরোধ কর্মসূচি চলমান থাকবে। সেই ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে টানা দ্বিতীয় দিনের মতো ইনকিলাব মঞ্চের অবস্থান কর্মসূচি চলছে।

শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) রাত ৯টায় সরেজমিনে দেখা যায়, ইনকিলাব মঞ্চের নেতাকর্মী, শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষ শাহবাগ মোড়ে অবস্থিত শহীদ হাদি চত্বরে অবস্থান নিয়েছেন।

বিপ্লবী গান, কবিতা আবৃত্তি ও নানা স্লোগানে মুখরিত শাহবাগ এলাকা। আন্দোলনকারীরা ‘আমার ভাই কবরে, খুনি কেন বাইরে’, ‘দিল্লি না ঢাকা, ঢাকা ঢাকা’, ‘নারায়ে তাকবির, আল্লাহু আকবর’, ‘ইনকিলাব, ইনকিলাব, জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ’সহ নানা স্লোগান দিচ্ছেন।





