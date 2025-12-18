হাদির মৃত্যুর খবরে শোক মিছিলে উত্তাল ঢাবি-শাহবাগ

ঢাকা: আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-৮ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী ও ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ওসমান হাদির মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে শোক মিছিলে উত্তাল হয়ে উঠেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও শাহবাগ। বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো থেকে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন প্লাটফর্ম থেকে মিছিল করে শাহবাগে অবস্থান নেন। এ সময় শাহবাগে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এদিকে টিএসসি থেকে মিছিল বের করেছে জাতীয় ছাত্রশক্তি।
বৃহস্পতিবার (১৮ডিসেম্বর) রাত সাড়ে ১০টার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল থেকে ছোট ছোট মিছিল রাজু ভাষ্কর্য হয়ে শাহবাগ মোড়ে জড়ো হয়।
এ সময় তারা, “আমরা সবাই হাদী হব, গুলির মুখে কথা কব”,”দিল্লি না ঢাকা?ঢাকা ঢাকা”, ‘আওয়ামী লীগের আস্তানা, ভেঙ্গে দাও, গুড়িয়ে দাও, হাদী ভাই মরল কেন, ইন্টেরওম জবাব দে, রুখে দাও জনগণ, ভারতীয় আগ্রাসন’ সহ বিভিন্ন স্লোগান দেন।
হল পাড়ায় ছাত্রশক্তির নেতৃবৃন্দ ও স্লোগান দেন ‘দিল্লি না ঢাকা, ঢাকা-ঢাকা’, ভারতীয় আগ্রাসন, রুখে দাও, রুখে দাও’, ‘এক হাদি লোকান্তরে, লক্ষ হাদি ঘরে ঘরে’ ইত্যাদি।
ডাকসুর সমাজসেবা সম্পাদক এবি জুবায়ের শাহবাগে বলেন, আজকে আমার কথদ বলার মত অবস্থা নেই। আমরা দু হাজার মানুষের জীবনের পর আজকেও কেন আমাদের তাকে হারাতে হলো। এ ব্যর্থ ইন্টেরিমের কারণে আজকে হাদীকে শহীদ হতে হয়েছে।
তিনি বলেন, ‘পুলিশ জানারও তার হাদীর হত্যাকারীরা তার পাশে অবস্থান করছে। রাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থা সব জানত। তারা জানত সবই। তাদের জানার মধ্যেই আজকে আমাদের হাদির শহিদ হতে হলো। রাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থা যদি না জানে, তাহলে তাদের কেন বেতন দেয়া হচ্ছে। আজকে সুশীলরা টকশোতে কথা বলতে বলতে আমাদেরকে হত্যাযজ্ঞ করে তুলেছে।
বক্তব্য শেষে সবাইকে শপথ করান এবি জুবায়ের। শপথবাক্যে তিনি বলেন, আমরা সবাই হাদি হব, যুগে যুগে লড়ে যাব”।