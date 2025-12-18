হাদির মৃত্যুর সংবাদে হাসনাত বললেন— ‘শহিদ আলহামদুলিল্লাহ’

ঢাকা: জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সম্মুখভাগের অকুতোভয় যোদ্ধা ও ‘ইনকিলাব মঞ্চ’-এর মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুতে আন্দোলনকেন্দ্রিক রাজনৈতিক অঙ্গনে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।
বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) রাত পৌনে ১০টার দিকে ইনকিলাব মঞ্চের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে তার মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করা হয়। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)
তার মৃত্যুর খবরে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সমন্বয়ক ও কুমিল্লা-৪ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী হাসনাত আবদুল্লাহ। নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক অ্যাকাউন্টে তিনি লাল ব্যাকগ্রাউন্ডে সাদা অক্ষরে একটি সংক্ষিপ্ত পোস্ট দেন—“শহীদ আলহামদুলিল্লাহ।”
এই ছোট্ট পোস্টটি মুহূর্তেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক আলোড়ন তোলে। অনেকেই এটিকে শরিফ ওসমান হাদির আন্দোলনকালীন আত্মত্যাগের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা হিসেবে দেখছেন।
তার মৃত্যু আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় একটি গভীর শূন্যতা তৈরি করেছে বলে মনে করছেন সহযোদ্ধারা। সামাজিক মাধ্যমে অনেকেই লিখছেন, শরিফ ওসমান হাদির নাম জুলাই গণঅভ্যুত্থানের ইতিহাসে সাহস ও আত্মত্যাগের প্রতীক হয়ে থাকবে।