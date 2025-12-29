হাদি হত্যায় জড়িতদের গ্রেফতারের খবর ভিত্তিহীন— পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ

ঢাকা: ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ) সদস্যদের হাতে হাদি হত্যায় জড়িত পাঁচ বাংলাদেশি নাগরিকের গ্রেফতারের খবর সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে জানিয়েছে সংস্থাটি।
সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) ফেসবুকে এক পোস্টে এ তথ্য জানায় পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ।
সোমবার সকাল থেকেই বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে খবর ছড়ায়, বাংলাদেশের ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ফয়সাল করিম এবং তার সহযোগী আলমগীর শেখকে সহায়তা করার অভিযোগে রোববার (২৮ ডিসেম্বর) পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের এসটিএফ পাঁচ বাংলাদেশিকে আটক করেছে।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের তথ্যানুসারে, মো. মাসুদুর রহমান বিপ্লব (আওয়ামী লীগ নেতা জাহাঙ্গীর কবির নানকের ব্যক্তিগত সহকারী), তাইজুল ইসলাম চৌধুরী ওরফে বাপ্পী (সাবেক কাউন্সিলর ও যুবলীগ নেতা), রাকিবুল ইসলাম (মিরপুর এলাকার ছাত্রলীগ নেতা), রুবেল (ছাত্রলীগ নেতা) এবং ফিলিপস (বর্ডার এলাকায় মানবপাচারের সঙ্গে জড়িত)- এই পাঁচ বাংলাদেশের নাগরিককে গ্রেফতার করেছে এসটিএফ।
বিষয়টি সামনে আসার পরেই পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের পক্ষ থেকে ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে জানানো হয়, ‘আমরা লক্ষ্য করেছি যে, বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স কয়েকজন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে- এমন কিছু খবর সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই ধরনের খবর সম্পূর্ণ মিথ্যা। এই গুজব ছড়ানো থেকে বিরত থাকুন।’