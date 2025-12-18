শুক্রবার, ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৭:১৫ পূর্বাহ্ন
শিক্ষা

হাদি হত্যার প্রতিবাদে জবি শিক্ষার্থীদের তাঁতীবাজার অবরোধ

  • আপডেট সময়: শুক্রবার, ১৯ ডিসেম্বর, ২০২৫
হাদি হত্যার প্রতিবাদে জবি শিক্ষার্থীদের তাঁতীবাজার অবরোধ


ঢাকা: সিঙ্গাপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও জুলাই বিপ্লবের সম্মুখ সারির নেতা ও ঢাকা-৮ আসনের এমপি (স্বতন্ত্র) প্রার্থী শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুতে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) শিক্ষার্থীরা। মিছিলটি নিয়ে রাজধানীর তাঁতিবাজার মোড়ে অবস্থান করেন শিক্ষার্থীরা।

বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) রাত ১১ টায় শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকে থেকে বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়ে রায়সাহেব বাজার মোড় হয়ে তাঁতিবাজার মোড়ে গিয়ে পৌঁছান।

এ সময় শিক্ষার্থীরা ‘আমরা সবাই হাদি হবো, ধুঁকে ধুঁকে মরে যাব’, ‘হাদি ভাইয়ের রক্ত, বৃথা যেতে দেব না’, একটা একটা লিগ ধর, ধরে দরে জবাই কর’, ইনকিলাব ইনকিলাব; জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ‘ স্লোগান দিতে থাকেন। হাদির মৃত্যুর খবর শোনার পর মুহূর্তে ক্যাম্পাসে জড়ো হন শিক্ষার্থীরা। এ সময় মিছিলে যোগ দেন মেয়েরা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের ১৫ ব্যাচের শিক্ষার্থী মো. আমিনুল ইসলাম বলেন, ‘হাদিকে হত্যা মূলত জুলাইকে হত্যা। হাদির ভাইয়ের ওপর এই মামলা প্রমাণ করে জুলাইয়ের শক্তিরা বিভক্ত হলে এরই পরিণাম কী ভয়াবহ হতে পারে। আমরা জুলাইয়ের শক্তিরা যদি আবারও রক্ত দিতে হয় দিব, প্রয়োজন হলে আবার আবু সাইদ, মুগ্ধ হব, কিন্তু ফ্যাসিবাদকে নির্মূল না করা পর্যন্ত ঘরে ফিরব না।’

বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ১০ ব্যাচের শিক্ষার্থী সাজ্জাদ হোসাইন মুন্না বলেন, ‘এই সরকার আমাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারেনি। এই সরকারের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা আমাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারেনি। আমরা যারা হাদি ভাইয়ের হত্যার বিচারের জন্য রাজপথে নেমে এসেছি আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই, হাদি ভাইকে যারা হত্যা করেছে এবং পৃষ্ঠপোষকতা করেছে, তাদের বিচার নিশ্চিত না করে ঘরে ফিরে যাবো না।’

উল্লেখ্য, হাদি ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য প্রার্থী ছিলেন। রাজধানীর পুরানা পল্টন এলাকায় গত ১২ ডিসেম্বর চলন্ত মোটরসাইকেল থেকে সন্ত্রাসীরা রিকশায় থাকা ওসমান হাদিকে গুলি করে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে অস্ত্রোপচারের পর ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখান থেকে গত সোমবার উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে সিঙ্গাপুরে নেওয়া হয়। সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।





