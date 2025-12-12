হাদীর চিকিৎসায় জরুরি ‘বি নেগেটিভ’ রক্তের প্রয়োজন

ঢাকা: দুর্বৃত্তদের হামলায় গুলিবিদ্ধ ঢাকা-৮ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী ওসমান হাদীর চিকিৎসার জন্য জরুরি বি নেগেটিভ রক্তের দরকার।
আগ্রহী রক্তদাতাদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের (ঢামেক) ইমার্জেন্সিতে আসার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।
শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) দুপুর ২ টার দিকে ওসমান হাদী নির্বাচনি ক্যাম্পেইন চলাকালে রাজধানীর বিজয়নগরে গুলিবিদ্ধ হন। গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর তাকে ঢামেক হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হয়। বাম কানের নিচে ঘাড় বরাবর গুলিবিদ্ধ হয়েছে হাদী।
চিকিৎসকরা জানিয়েছে, তার অবস্থা আশঙ্কাজনক। রক্তের প্রয়োজন পড়ছে। তার চিকিৎসা চলছে।