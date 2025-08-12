Advertise here
মঙ্গলবার , ১২ আগস্ট ২০২৫ | ২৮শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
  1. অর্থনীতি
  2. আইন-আদালত
  3. ক্যারিয়ার
  4. খেলাধুলা
  5. জাতীয়
  6. তরুণ উদ্যোক্তা
  7. ধর্ম
  8. নারী ও শিশু
  9. প্রবাস সংবাদ
  10. প্রযুক্তি
  11. প্রেস বিজ্ঞপ্তি
  12. বহি বিশ্ব
  13. বাংলাদেশ
  14. বিনোদন
  15. মতামত
  /  সর্বশেষ সংবাদ

হার্টের রিংয়ের নতুন দাম ১ অক্টোবর থেকে কার্যকর

প্রতিবেদক
bdnewstimes
আগস্ট ১২, ২০২৫ ৩:০২ অপরাহ্ণ
হার্টের রিংয়ের নতুন দাম ১ অক্টোবর থেকে কার্যকর


Advertise here

ঢাকা: হার্টের রিংয়ের (স্টেন্ট) নতুন দাম আগামী ১ অক্টোবর থেকে কার্যকর করা হবে বলে জানিয়েছে ওষুধ প্রশাসন অধিদফতর।

মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) দুপুরে রাজধানীর মহাখালীতে স্বাস্থ্য অধিদফতরের সভা কক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তরের পরিচালক ডা. মো. আকতার হোসেন এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, জীবন রক্ষাকারী এই গুরুত্বপূর্ণ মেডিকেল ডিভাইসের দাম সহনীয় ও সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে সরকার স্টেন্ট, পেসমেকার, বেলুন, ক্যাথেটারসহ বিভিন্ন যন্ত্রের মূল্য নিয়ন্ত্রণে পদক্ষেপ নিয়েছে। এর অংশ হিসেবে গত ১৩ এপ্রিল স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয় দেশের বরেণ্য কার্ডিয়াক, ভাস্কুলার ও নিউরো সার্জনদের নিয়ে একটি বিশেষজ্ঞ পরামর্শক কমিটি গঠন করে।

তিনি বলেন, ‘তিন দফা সভার পর কমিটি বাজারে প্রচলিত আমেরিকান তিনটি কোম্পানির স্টেন্টের মূল্য পর্যালোচনা করে। প্রতিবেশী দেশের দাম, ট্যাক্স, ভ্যাট ও অন্যান্য চার্জ বিবেচনায় এনে গত ৮ জুলাইয়ের সভার সুপারিশের ভিত্তিতে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ৩ আগস্ট স্টেন্টের সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য পুনঃনির্ধারণ করে।’

ডা. আকতার হোসেন বলেন, ‘কিছু আমদানিকারকের হাতে পুরোনো দামের পণ্য মজুত থাকায় তারা কার্যকর করতে সময় চেয়েছিল। কিন্তু জনস্বার্থে এবং গণমাধ্যমে দাম কমার খবর প্রকাশিত হওয়ায় হাসপাতালগুলোতে নতুন দামের পণ্যের জন্য রোগীদের চাপ তৈরি হয়েছে।’

তিনি আরো বলেন, ‘মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী আগামী ১ অক্টোবর থেকে নতুন দাম কার্যকর হবে। পাশাপাশি মন্ত্রণালয়ের গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটির পরামর্শে ওষুধ প্রশাসন অধিদফতর পর্যায়ক্রমে হার্টের চিকিৎসায় ব্যবহৃত সব মেডিকেল ডিভাইসের দাম যৌক্তিকভাবে পুনঃনির্ধারণ বা নতুনভাবে নির্ধারণের কাজ চালিয়ে যাবে।’





Source link

বিডিনিউজে সর্বশেষ

Post Office 333 Rupees Scheme: পোস্ট অফিসের এই স্কিমে মাত্র ₹333 বিনিয়োগে কোটিপতি হওয়ার সুযোগ, Invest Just ₹333 in This Post Office Scheme to Become a Crorepati | ব্যবসা-বাণিজ্য
Post Office 333 Rupees Scheme: পোস্ট অফিসের এই স্কিমে মাত্র ₹333 বিনিয়োগে কোটিপতি হওয়ার সুযোগ, Invest Just ₹333 in This Post Office Scheme to Become a Crorepati | ব্যবসা-বাণিজ্য
সর্বশেষ সংবাদ
চিঠি সংশোধন করতে জেলা পরিষদ চেয়ারম্যানকে পিসিসিপি’র আল্টিমেটাম
চিঠি সংশোধন করতে জেলা পরিষদ চেয়ারম্যানকে পিসিসিপি’র আল্টিমেটাম
সর্বশেষ সংবাদ
নোয়াখালীতে হিযবুত তওহীদের কার্যক্রম ও ‘দেশের পত্র’ পত্রিকা বন্ধের দাবিতে স্মারকলিপি প্রদান
নোয়াখালীতে হিযবুত তওহীদের কার্যক্রম ও ‘দেশের পত্র’ পত্রিকা বন্ধের দাবিতে স্মারকলিপি প্রদান
সর্বশেষ সংবাদ
After 11 years, MS Dhoni’s Rs 100-crore defamation case to finally go to trial | Cricket News
After 11 years, MS Dhoni’s Rs 100-crore defamation case to finally go to trial | Cricket News
খেলাধুলা

বিডিনিউজে জনপ্রিয়

orders-67-porn-websites-to-be-blocked-for-violating-it-rules-2021 | আইন উল্লঙ্ঘন, আরও ৬৭ পর্ন ওয়েবসাইট ব্লক করল ভারত সরকার – News18 Bangla
orders-67-porn-websites-to-be-blocked-for-violating-it-rules-2021 | আইন উল্লঙ্ঘন, আরও ৬৭ পর্ন ওয়েবসাইট ব্লক করল ভারত সরকার – News18 Bangla
সর্বশেষ সংবাদ
Smartphones With 108MP Camera: ভারী DSLR কেন? যখন এই ফোনগুলো দিচ্ছে ১০৮ এমপি ক্যামেরা! দেখে নিন
Smartphones With 108MP Camera: ভারী DSLR কেন? যখন এই ফোনগুলো দিচ্ছে ১০৮ এমপি ক্যামেরা! দেখে নিন
সর্বশেষ সংবাদ
Durga Puja 2022, দুর্গাপুজো ২০২২, Anubrata mondal village puja,   – News18 Bangla
Durga Puja 2022, দুর্গাপুজো ২০২২, Anubrata mondal village puja,   – News18 Bangla
সর্বশেষ সংবাদ
Kartik Aaryan Obliges Fan With Selfies As He Gets Spotted In The City; Watch Video
Kartik Aaryan Obliges Fan With Selfies As He Gets Spotted In The City; Watch Video
সর্বশেষ সংবাদ

সর্বশেষ - বিনোদন

সর্বোচ্চ পঠিত - বিনোদন

আপনার জন্য নির্বাচিত
Shubman Gill named India’s new Test captain ahead of England tour | Cricket News

Shubman Gill named India’s new Test captain ahead of England tour | Cricket News

 জন্ম থেকে জ্বলছে জাতীয় পার্টি

জন্ম থেকে জ্বলছে জাতীয় পার্টি

 বিডিআর বিদ্রোহ: বিস্ফোরক মামলা পরিচালনায় ২০ প্রসিকিউটর নিয়োগ – Corporate Sangbad

বিডিআর বিদ্রোহ: বিস্ফোরক মামলা পরিচালনায় ২০ প্রসিকিউটর নিয়োগ – Corporate Sangbad

 চট্টগ্রামে স্বেচ্ছাসেবক দলের কর্মিসভায় ধাওয়া-মারামারি

চট্টগ্রামে স্বেচ্ছাসেবক দলের কর্মিসভায় ধাওয়া-মারামারি

 In numbers: Australia’s big win in third Ashes Test | Cricket News

In numbers: Australia’s big win in third Ashes Test | Cricket News

 ব্লকে ৭ কোটি ৪৫ লাখ টাকার লেনদেন – Corporate Sangbad

ব্লকে ৭ কোটি ৪৫ লাখ টাকার লেনদেন – Corporate Sangbad

 সরকারি সিকিউরিটিজ ট্রেডিং বিষয়ে সচেতনতামূলক কর্মসূচি অনুষ্ঠান – Corporate Sangbad

সরকারি সিকিউরিটিজ ট্রেডিং বিষয়ে সচেতনতামূলক কর্মসূচি অনুষ্ঠান – Corporate Sangbad

 ১৪ দলের মধ্যে দূরত্ব থাকবে না: কাদের

১৪ দলের মধ্যে দূরত্ব থাকবে না: কাদের

 ক্যাটাগরি পরিবর্তন কাশেম ইন্ডাস্ট্রিজের – Corporate Sangbad

ক্যাটাগরি পরিবর্তন কাশেম ইন্ডাস্ট্রিজের – Corporate Sangbad

 Congress’ Rajasthan In-charge Sends Warning Letter to Rebels

Congress’ Rajasthan In-charge Sends Warning Letter to Rebels
Advertise here