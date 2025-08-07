‘হাসপাতালে ফ্যাসিস্ট সরকারের নিয়োগপ্রাপ্তরা জুলাই আহতদের তথ্য সংরক্ষণ করেনি’

ঢাকা: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা নূরজাহান বেগম বলেছেন, ফ্যাসিস্ট সরকারের নিয়োগপ্রাপ্তরা হাসপাতালে জুলাই আহত রোগীদের তথ্যাবলি ও রেজিস্টার ঠিকমতো সংরক্ষণ করেননি। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে কিছু ক্ষেত্রে গণমাধ্যমে রোগীদের তথ্য পেয়ে রোগীদের ঢাকায় এনে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়।
বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) বিকেলে রাজধানীর শহিদ আবু সাঈদ আন্তর্জাতিক কনভেনশন হলে অন্তর্বর্তী সরকারের বিগত এক বছরে স্বাস্থ্যখাতের অর্জন এবং ভবিষ্যৎ সংস্কার পরিকল্পনাবিষয়ক আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন তিনি।
স্বাস্থ্য উপদেষ্টা আরও বলেন, ‘সীমাবদ্ধতার মধ্যে দিয়েও আহতদের চিকিৎসা প্রদানে নানামুখী পদক্ষেপ নিয়েছে মন্ত্রণালয়।’
তিনি বলেন, ‘জুলাই-আগস্টের বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-আন্দোলনে এখন পর্যন্ত আহত ১৩ হাজার ৮১১ জনের নাম স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তালিকায় যুক্ত হয়েছে। আর গেজেটে প্রকাশিত ভেরিফাইড আহতের সংখ্যা ১২ হাজার ৪২ জন। গত ২৭ জুলাই পর্যন্ত স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে উন্নত চিকিৎসার জন্য ৭৮ জনকে বিদেশে পাঠানো হয়েছে। বিদেশ হতে আগত চিকিৎসকরাও দেশে চিকিৎসা প্রটোকল এবং সেবা কার্যক্রম যথোপযুক্ত বলে জানিয়েছেন।’
তিনি আরও বলেন, ‘স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ আহত রোগীদের উন্নত চিকিৎসা ও পুনর্বাসনে সহায়তা করবে। অভ্যুত্থানে আহত জুলাই যোদ্ধাদের আজীবন সরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তির জন্য স্বাস্থ্য কার্ড প্রদান করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে গেজেটভুক্ত ১২ হাজার ৪২ জুলাই যোদ্ধার মাঝে ৭ হাজার ৩৬৩ জনকে স্বাস্থ্য কার্ড বিতরণ করা হয়েছে। জুলাই আহতদের উন্নত মানের চিকিৎসা দিতে সরকার চীনের সহায়তায় রোবটিক ফিজিওথেরাপি সেন্টার স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে। এতে প্রতিদিন প্রায় ৩০০ জন রোগীকে উচ্চমানের ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা দেওয়া সম্ভব হবে।‘
নূরজাহান বেগম বলেন, ‘অন্তর্বর্তী সরকার আসার পর পুরো স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে আমাদের ঢেলে সাজাতে হচ্ছে। সরকারি ৩৭টি মেডিকেল কলেজের মধ্যে ২৩ জন নতুন অধ্যক্ষ ও ১৭ জন উপাধ্যক্ষ পদায়ন করা হয়েছে। ১৫টি ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে নতুন পরিচালক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় উচ্চতর স্বাস্থ্য শিক্ষা ও উন্নত চিকিৎসা সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।’
তিনি আরও বলেন, ‘প্রায় ৭ হাজার চিকিৎসককে পদোন্নতি দেওয়া হচ্ছে। ইতোমধ্যে বিপুল সংখ্যক চিকিৎসককে অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, পরিচালক, জুনিয়র কনসালটেন্ট ইত্যাদি পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। সুপার নিউমারারি পদে আরও প্রায় ৬ হাজার চিকিৎসককে বিভিন্ন পদে পদোন্নতি প্রদান করা হবে। ৪৮তম বিশেষ বিসিএসের মাধ্যমে ৩ হাজার জন চিকিৎসক নিয়োগের জন্য কার্যক্রম চলছে। পিএসসিতে সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ৪৫তম, ৪৬তম ও ৪৭তম বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে আরও ৩ হাজার ৫০০ জনের অধিক চিকিৎসক নিয়োগ কার্যক্রমও চলমান। এই সকল উদ্যোগের মাধ্যমে প্রান্তিক পর্যায়ে চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করা যাবে।‘
স্বাস্থ্য উপদেষ্টা বলেন, ‘পিএসসি’র মাধ্যমে ৩ হাজার ৫১২ জন সিনিয়র স্টাফ নার্সের নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। আরও ৯০০ জন সিনিয়র স্টাফ নার্সের নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন এবং ৫ হাজার জন সিনিয়র স্টাফ নার্স ও ৪ হাজার জন মিডওয়াইফের জন্য পদ সৃষ্টি সংক্রান্ত প্রস্তাব অর্থমন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।’