হাসপাতালে ভর্তি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের মা, কেমন আছেন তিনি? | খেলা

বৃহস্পতিবার , ১৪ আগস্ট ২০২৫ | ৩০শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
  /  প্রযুক্তি

হাসপাতালে ভর্তি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের মা, কেমন আছেন তিনি? | খেলা

প্রতিবেদক
bdnewstimes
আগস্ট ১৪, ২০২৫ ১২:৪৯ পূর্বাহ্ণ
হাসপাতালে ভর্তি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের মা, কেমন আছেন তিনি? | খেলা


হাসপাতালে ভর্তি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের মা নিরুপা গঙ্গোপাধ্যায়। কেমন রয়েছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের মা? গঙ্গোপাধ্যায়ের পরিবারের তরফে খবর, বেসরকারি হাসপাতালে পারিবারিক চিকিৎসক শুভাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের অধীনে ভর্তি রয়েছেন নিরুপা গঙ্গোপাধ্যায়।

হাসপাতালে ভর্তি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের মা নিরুপা গঙ্গোপাধ্যায়। কেমন রয়েছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের মা? গঙ্গোপাধ্যায়ের পরিবারের তরফে খবর, বেসরকারি হাসপাতালে পারিবারিক চিকিৎসক শুভাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের অধীনে ভর্তি রয়েছেন নিরুপা গঙ্গোপাধ্যায়। উদ্বেগের কিছু নেই, শারীরিক অবস্থা এখন স্থিতিশীল। তাঁর সমস্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে, ওষুধ চলছে, তবে চিন্তার কোনও কারণ নেই। চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন পরীক্ষানিরীক্ষা চলছে। সতর্কতা হিসাবেই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবেন বলেই জানানো হয়েছে।

মঙ্গলবার রাতে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের মা কে। বুধবার দুপুরে বাইপাস সংলগ্ন হাসপাতালে গিয়ে মায়ের সঙ্গে দেখা করেন সৌরভ ও স্নেহাশিস। চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলেন। হাসপাতালের চতুর্থ তলার যে ঘরে ভর্তি রয়েছেন নিরুপাদেবী। সৌরভ ও স্নেহাশিস ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন গঙ্গোপাধ্যায় পরিবারের অন্যান্যরা। সঙ্গে সিএবি-র কয়েকজন কর্মকর্তাও। কয়েকদিন ধরেই জ্বর, গলা ব্যথার মতো কিছু উপসর্গ ছিল তাঁর।

চিকিৎসকদের পরামর্শ মেনে ওষুধপত্র খাওয়ানো চলছিল। তবে শারীরিক পরিস্থিতির খুব একটা উন্নতি না হওয়ায় চিকিৎসকদের পরামর্শ মেনেই মঙ্গলবার রাতে নিরুপাদেবীকে ভর্তি করা হয় বাইপাসের ধারের হাসপাতালে। গঙ্গোপাধ্যায় পরিবারের তরফে জানানো হয়েছে, ইউরিনাল ইনফেকশন হয়েছে তাঁর।মঙ্গলবার ইডেন থেকে তাড়াতাড়ি হাসপাতালে পৌঁছে যান সৌরভ। উপস্থিত ছিলেন ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়ও। সিএবি থেকে হাসপাতালে যান স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়।

Kolkata [Calcutta],Kolkata,West Bengal

August 14, 2025 12:19 AM IST



