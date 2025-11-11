হাসিনার মতো অনেকেই এখন সংবিধান ও আইন মানতে চায় না: আমীর খসরু

ঢাকা: বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, আমরা একসময় শেখ হাসিনাকে দোষারোপ করতাম—তিনি সংবিধান মানেন না, আইন মানেন না। কিন্তু শেখ হাসিনাকে বিদায় করার পরও এখন দেখা যাচ্ছে—অনেকে সংবিধান মানতে চায় না, আইন মানতে চায় না; তারা তাদের সিদ্ধান্ত অন্যের ওপর চাপিয়ে দিতে চায়।
মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) সন্ধ্যায় রাজধানীর রমনায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী পল্লি চিকিৎসক অ্যাসোসিয়েশনের ১৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় তিনি এ মন্তব্য করেন।
আমীর খসরু বলেন, ‘অনেক ষড়যন্ত্র ও কর্মসূচি চলছে। যাদের কথা বলার এখতিয়ার নেই, তারা কথা বলছে; যাদের কাজ করার এখতিয়ার নেই, তারা কাজ করছে—অসাংবিধানিক এবং বেআইনি কাজ করছে।’
তিনি বলেন, ‘আমরা যারা ১৭ বছর ধরে আন্দোলন করে যাচ্ছি, তাদের বেঁচে থাকতে হবে, দেশকে মুক্ত করতে হবে। মুক্ত করে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে হবে, জনগণের মালিকানা নির্বাচনের মাধ্যমে ফিরিয়ে দিতে হবে।’
বিএনপির এই শীর্ষ নেতা আরও বলেন, ‘এ দেশের মালিক জনগণ। কারও কোনো দাবি থাকলে আগামী নির্বাচনে জনগণের সামনে যান; জনগণের সিদ্ধান্ত নিয়ে সংসদে গিয়ে পাস করান। জোর করে কোনো সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া যাবে না। যেখানে ঐকমত্য হয়েছে, সেখানে ঐকমত্যের বাইরে গিয়ে নতুন কিছু তৈরির চেষ্টা ঠিক নয়। নির্বাচন বাধাগ্রস্ত বা পিছিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা উচিত নয়।’
তিনি ঘোষণা দেন, বিএনপি ক্ষমতায় গেলে দেশের প্রতিটি পরিবারকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হবে। একইসঙ্গে তিনি আগামী নির্বাচনে বিএনপিকে বিজয়ী করতে সকলের প্রতি আহ্বান জানান।