হোয়াটসঅ্যাপের নতুন ফিচার

জনপ্রিয় মেসেজ অ্যাপ হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহারকারিদের জন্য মেসেজ রিমাইন্ডার নামের একটি দারুন ফিচার। এর ফলে যে কোনো মেসেজে সরাসরি সময় নির্ধারিত রিমাইন্ডার সেট করা যাবে, যা নির্দিষ্ট সময় হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নোটিফিকেশন পাঠিয়ে মনে করিয়ে দেবে। ফলে জরুরি তথ্য আর ভুলে যাওয়ার সুযোগ থাকছে না।
আসুন জেনে নেই হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ রিমাইন্ডার সেট করার উপায়…
প্রথমে হোয়াটসঅ্যাপ খুলে নির্দিষ্ট চ্যাটে যান। যেই মেসেজের জন্য রিমাইন্ডার সেট করতে চান, সেটিতে চাপ দিয়ে ধরে রাখুন। অপশন মেনু খুলে গেলে আরও অপশন-এ গিয়ে রিমাইন্ডার নির্বাচন করুন।
রিমাইন্ডার-এ চাপ দিলে হোয়াটসঅ্যাপ কয়েকটি প্রস্তুত সময় দেখাবে যেমন ২ ঘণ্টা, ৮ ঘণ্টা, ২৪ ঘণ্টা বা নিজের মতো সময় নির্ধারণ। নিজের সময় ঠিক করতে কাস্টম অপশন ব্যবহার করা যাবে। রিমাইন্ডার সেট হয়ে গেলে মেসেজের পাশে একটি ছোট ঘণ্টা চিহ্ন দেখাবে, যা রিমাইন্ডার সক্রিয় থাকার প্রমাণ।
নির্ধারিত সময় হলে হোয়াটসঅ্যাপ ফোনে নোটিফিকেশন পাঠাবে। আপনার নোটিফিকেশন সেটিং অনুযায়ী সেখানে মেসেজের অংশ, চ্যাটের নাম বা কোনো মিডিয়া ফাইল থাকলে সেটিও দেখা যাবে।
বাতিল করার উপায়…
রিমাইন্ডার আর প্রয়োজন না হলে মেসেজে চাপ দিয়ে ধরে রেখে আবার আরও অপশন এ গিয়ে রিমাইন্ডার বাতিল নির্বাচন করলেই হবে।