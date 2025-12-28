হোয়াটসঅ্যাপে ব্যক্তিগত চ্যাট লক করার উপায়

স্মার্টফোনে ব্যক্তিগত তথ্যের সুরক্ষা নিশ্চিতে নতুন চ্যাট লক ফিচার এনেছে জনপ্রিয় মেসেজিং অ্যাপ হোয়াটসঅ্যাপ। এই ফিচারের মাধ্যমে নির্দিষ্ট কোনো চ্যাটকে আলাদা করে লক করে রাখা যায়, ফলে অন্য কেউ আপনার ফোন ব্যবহার করলেও ওই চ্যাটে প্রবেশ করতে পারবে না।
আসুন জেনে নেই হোয়াটসঅ্যাপে ব্যক্তিগত চ্যাট লক করার উপায়-
# প্রথমে হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাপটি ওপেন করুন।
# যে চ্যাটটি লক করতে চান, সেটির ওপর কিছুক্ষণ চেপে ধরুন অথবা চ্যাটের প্রোফাইল অপশনে যান।
# সেখানে থাকা ‘Chat Lock’ অপশনটি নির্বাচন করুন।
# এবার ফোনের বায়োমেট্রিক (ফিঙ্গারপ্রিন্ট/ফেস আইডি) বা পাসকোড দিয়ে নিশ্চিত করলেই চ্যাটটি লক হয়ে যাবে।
নোটিফিকেশনেও মিলবে নিরাপত্তা চ্যাট লক করা থাকলে ওই চ্যাটের নোটিফিকেশনও স্বয়ংক্রিয়ভাবে সীমিত হয়ে যায়। নতুন কোনো মেসেজ এলে ফোনের স্ক্রিনে মেসেজের বিষয়বস্তু দেখা যাবে না; সেখানে শুধু ‘New Message’ লেখা থাকবে। এর ফলে আপনার পাশে থাকা কেউ চাইলেও মেসেজের বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা পাবে না।
সিক্রেট কোড: নিরাপত্তার নতুন ধাপ সুরক্ষাকে আরও জোরদার করতে হোয়াটসঅ্যাপে যুক্ত হয়েছে ‘সিক্রেট কোড ফর লকড চ্যাটস’। এই ফিচারের মাধ্যমে ব্যবহারকারী নিজের পছন্দমতো একটি গোপন কোড সেট করতে পারেন। সেই নির্দিষ্ট কোডটি ছাড়া ‘লকড চ্যাট’ ফোল্ডারটি খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। এমনকি চ্যাট সার্চ দিলেও তা প্রদর্শিত হবে না।
আনলক করার নিয়ম লক করা চ্যাট আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনাও বেশ সহজ। ‘লকড চ্যাটস’ ফোল্ডারে ঢুকে নির্দিষ্ট চ্যাটটি সিলেক্ট করে ‘Unlock Chat’ অপশনটি প্রেস করলেই সেটি আবার সাধারণ চ্যাট লিস্টে ফিরে আসবে।