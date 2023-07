১২৩ টাকায় দমদার প্ল্যান, আনলিমিটেড কল ও ১৪ জিবি ডেটা, জিও ভারতের দারুণ অফার – News18 Bangla

কলকাতা: রিলায়েন্সের হাত ধরে যাত্রা শুরু করল জিও ভারত৷ ভারতকে টুজি মুক্ত তৈরি করাই এখন লক্ষ্য জিও ভারতের৷ দেশের সমস্ত মানুষের কাছে সুলভে ইন্টারনেট পৌঁছে দেওয়াই হবে কাজ৷ দেশে ফাইভ জি পরিষেবা শুরু হয়ে গেলেও দেশের একটা অংশের মানুষ এখনও ইন্টারনেট পরিষেবার বাইরে রয়েছেন, তাঁদের হাতে হাতে ফোন পৌঁছে দিতেই এই ব্যবস্থা৷

আর সেই পরিষেবা দেওয়ার বিষয়ে আকর্ষণীয় প্ল্যান এনেছে জিও ভারত৷ জিও ভারত ঘোষণা করেছে, মাত্র ৯৯৯ টাকায় এই ফোন পাওয়া যাবে৷ এটিতে থাকবে ইন্টারনেট পরিষেবা৷ বলা হয়েছে, অন্য সংস্থার থেকে এখানে ৩০ শতাংশ কম টাকায় ইন্টারনেট ও ৭ গুণ বেশি ডেটা পাবেন গ্রাহকরা৷ এই ফোনের বেসিক প্ল্যানে বলা হয়েছে, সর্বনিম্ন ১২৩ টাকা প্রতি মাসে সারা মাসজুড়ে আনলিমিটেড ফোন করতে পারবেন একজন গ্রাহক, পাশাপাশি, তিনি পাবেন মোট ১৪ জিবি ডেটা৷

#WATCH | Visuals of JioBharat V2 4G Phone with an MRP of Rs 999, the lowest entry price for an internet-enabled phone. The monthly plan is 30% cheaper and has 7 times more data compared to feature phone offerings of other operators. The phone has plans including Rs 123 for 28… pic.twitter.com/xBbALCAoA9

— ANI (@ANI) July 3, 2023