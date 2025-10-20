১৭ ঘণ্টা পরও মামলা নেয়নি পুলিশ

ঢাকা: পুরান ঢাকার আরমানিটোলায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও ছাত্রদল নেতা মো. জোবায়েদ হোসেন হত্যার ১৭ ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও এখনো থানায় মামলা নেয়নি পুলিশ। এমনকি মামলায় আসামিদের নাম নিয়েও ওসির অপারগতার অভিযোগ উঠেছে।
হত্যাকাণ্ডের ঘটনার পর রোববার (১৯ অক্টোবর) দিবাগত রাত ১টা থেকে নিহতের পরিবার মামলা করার চেষ্টা করে। কিন্তু সোমবার (২০ অক্টোবর) সকাল ১০টা পর্যন্তও বংশাল থানায় মামলা দায়ের হয়নি। থানার ডিউটি অফিসার এসআই আশিক বিষয়টি সারাবাংলাকে নিশ্চিত করেছেন।
অভিযোগ করে নিহত জোবায়েদের পরিবার জানায়, জোবায়েদের ছাত্রী বর্ষা ও তার বাবা-মা এবং বর্ষার মাহির রহমান ও মো. নাফিস নামের একজনের নাম উল্লেখ করে মামলা করতে চাইলে বংশাল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) রফিকুল ইসলাম তা নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন।
এ বিষয়ে নিহতের বড় ভাই এনায়েত হোসেন সৈকত সারাবাংলাকে বলেন, ‘আমরা পাঁচজনের নামে মামলা করতে চেয়েছি। কিন্তু ওসি এতো লোকের নাম দিতে চাচ্ছেন না। মেয়ের বাবা-মায়ের নাম দিলে মামলা নাকি হালকা হয়ে যাবে। আমার ভাই হত্যার বিচার চাই। রাত ১টা থেকে ৩টার মধ্যে মামলার খসড়া তৈরি করা হলেও, ওসি না থাকায় বিলম্ব হয়। পরে ওসি এসে আসামির সংখ্যা কমানোর পরামর্শ দেন।’
এ বিষয়ে ওসি রফিকুল ইসলাম বলেন, ‘যাদের নামে মামলা দিতে চায়, দিতে পারবে। তবে বলেছি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে।’
এর আগে, রোববার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে রাজধানীর বংশাল এলাকার নূরবক্স রোডের একটি ভবনে টিউশনির জন্য গেলে বাসার নিচেই ছুরিকাঘাতের শিকার হন জুবায়েদ। আহত অবস্থায় সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠার চেষ্টা করলে তিনি তিন তলায় পড়ে যান এবং সেখানেই তার মৃত্যু হয়। পরে রাত ১০টা ৫০ মিনিটে জোবায়েদের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মিডফোর্ড হাসপাতালে পাঠানো হয়।
এই ঘটনায় জুবায়েদের ছাত্রী বর্ষাকে রাত ১১টা ২০ মিনিটের দিকে তার নিজ বাসা রাজধানীর বংশালে নূর বক্স রোডে রৌশান ভিলা থেকে আটক করে পুলিশ।
এদিকে সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, ‘বিকেল ৪টা ৩৯ মিনিটে বংশালের নূরবক্স রোডের মাথা এলাকায় কালো টি-শার্ট ও কালো ব্যাগ পিঠে দুই যুবক দৌড়ে বংশাল রোডের দিকে যাচ্ছেন। ধারণা করা হচ্ছে, এরা হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকতে পারে।’ আর এই দুইজনের একজন বর্ষার বয়ফ্রেন্ড মাহির রহমান (১৯)। তার সঙ্গে বর্ষার ক্লাস ফোর থেকে ৯ বছরের প্রেম ছিল। বর্ষা ঢাকা মহানগর মহিলা কলেজের ছাত্রী এবং বয়ফ্রেন্ড মাহির রাজধানীর বোরহানউদ্দিন কলেজে উন্মুক্ততে পড়াশোনা করে।
জোবায়েদ হোসেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের পরিসংখ্যান বিভাগের শিক্ষার্থী ছিলেন। পাশাপাশি তিনি কুমিল্লা জেলা ছাত্রকল্যাণ সমিতির সভাপতি এবং শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক সদস্য ছিলেন।