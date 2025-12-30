‎১৭ নং আসনে সম্ভাব্য প্রার্থীর ছড়াছড়ি, পিছিয়ে ঢাকা-২

ঢাকা: মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিনে ঢাকা জেলা ও মহানগরীর ২০টি আসনের মধ্যে ঢাকা-১৭ আসনে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক সম্ভাব্য প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
অন্যদিকে, সবচেয়ে কম মনোনয়ন জমা পড়েছে ঢাকা-২ আসনে।
সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) রাতে নির্বাচন কমিশনের পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ঢাকা মহানগরীর আসনগুলোর মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার তথ্য তুলে ধরা হয়। এগুলো হচ্ছে-
* ১৭৪ ঢাকা-১ আসনে মনোনয়নপত্র তুলেছে ১৩ আর জমা দিয়েছেন ৮ জন সম্ভাব্য প্রার্থী।
* ১৭৫ ঢাকা-২ আসনে মনোনয়নপত্র তুলেছে ৬ আর জমা দিয়েছেন ৩ জন সম্ভাব্য প্রার্থী।
* ১৭৬ ঢাকা-৩ মনোনয়নপত্র তুলেছে ২০ আর জমা দিয়েছেন ১৬ জন সম্ভাব্য প্রার্থী।
* ১৭৭ ঢাকা-৪মনোনয়নপত্র তুলেছে ১৩ আর জমা দিয়েছেন ৮ জন সম্ভাব্য প্রার্থী।
* ১৭৮ ঢাকা-৫ মনোনয়নপত্র তুলেছে ১৮ আর জমা দিয়েছেন ১৬ জন সম্ভাব্য প্রার্থী।
* ১৭৯ঢাকা -৬ মনোনয়নপত্র তুলেছে ১১ আর জমা দিয়েছেন ৭ জন সম্ভাব্য প্রার্থী।
* ১৮০ ঢাকা-৭মনোনয়নপত্র তুলেছে ২০ আর জমা দিয়েছেন ১৫ জন সম্ভাব্য প্রার্থী।
* ১৮১ ঢাকা-৮মনোনয়নপত্র তুলেছে ১৯ আর জমা দিয়েছেন ১২ জন সম্ভাব্য প্রার্থী।
* ১৮২ ঢাকা -৯ মনোনয়নপত্র তুলেছে ২২ আর জমা দিয়েছেন ১৪ জন সম্ভাব্য প্রার্থী।
* ১৮৩ ঢাকা-১০মনোনয়নপত্র তুলেছে ২০ আর জমা দিয়েছেন ১৩ জন সম্ভাব্য প্রার্থী।
* ১৮৪ ঢাকা -১১ মনোনয়নপত্র তুলেছে ১৪ আর জমা দিয়েছেন ১১ জন সম্ভাব্য প্রার্থী।
* ১৮৫ ঢাকা-১২মনোনয়নপত্র তুলেছে ২৮ আর জমা দিয়েছেন ১৮ জন সম্ভাব্য প্রার্থী।
* ১৮৬ ঢাকা-১৩মনোনয়নপত্র তুলেছে ২২ আর জমা দিয়েছেন ১১ জন সম্ভাব্য প্রার্থী।
* ১৮৭ ঢাকা -১৪ মনোনয়নপত্র তুলেছে ১৭ আর জমা দিয়েছেন ১৩ জন সম্ভাব্য প্রার্থী।
* ১৮৮ ঢাকা ১৫ মনোনয়নপত্র তুলেছে ১৫ আর জমা দিয়েছেন ৯ জন সম্ভাব্য প্রার্থী।
* ১৮৯ ঢাকা ১৬ মনোনয়নপত্র তুলেছে ১৫ আর জমা দিয়েছেন ১৩ জন সম্ভাব্য প্রার্থী।
* ১৯০ ঢাকা-১৭মনোনয়নপত্র তুলেছে ৩৪ আর জমা দিয়েছেন ১৭ জন সম্ভাব্য প্রার্থী।
* ১৯১ ঢাকা-১৮মনোনয়নপত্র তুলেছে ২২ আর জমা দিয়েছেন ১৭ জন সম্ভাব্য প্রার্থী।
* ১৯২ ঢাকা -১৯ মনোনয়নপত্র তুলেছে ১৪ আর জমা দিয়েছেন ১১ জন সম্ভাব্য প্রার্থী।
* ১৯৩ ঢাকা-২০ মনোনয়নপত্র তুলেছে ১২ আর জমা দিয়েছেন ৬ জন সম্ভাব্য প্রার্থী।
উল্লেখ্য, আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ ও গণভোটকে কেন্দ্র করে রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে নির্বাচনী হাওয়া। এরই মধ্যে শেষ হয়েছে মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার সময়। নির্বাচন কমিশনের দেয়া তথ্য অনুযায়ী ৩০০ সংসদীয় আসনে ২ হাজার ৫৮২ জন সম্ভাব্য প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। এর বিপরীতে মনোনয়নপত্র গ্রহণ করা হয়েছিল ৩ হাজার ৪০৭টি।
নির্বাচনের তফসিল অনুযায়ী, মনোনয়নপত্র বাছাই হবে ৩০ ডিসেম্বর থেকে ২০২৬ সালের ৪ জানুয়ারি পর্যন্ত। রিটার্নিং কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের ৫ জানুয়ারি থেকে ৯ জানুয়ারি। আপিল নিষ্পত্তি হবে ১০ থেকে ১৮ জানুয়ারি পর্যন্ত সময়ে। প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ২০ জানুয়ারি। রিটার্নিং কর্মকর্তা চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে প্রতীক বরাদ্দ করবেন ২১ জানুয়ারি। নির্বাচনি প্রচারণা শুরু হবে ২২ জানুয়ারি। প্রচার চালানো যাবে ১০ ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে ৭টা পর্যন্ত। আর ভোটগ্রহণ হবে ১২ ফেব্রুয়ারি।