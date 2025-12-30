মঙ্গলবার, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৫:৪৫ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
Riteish Deshmukh And Genelia Jet Off For New Year Vacation With Kids | Bollywood News Huge blow! Rapid weight loss delays Shreyas Iyer’s return to competitive cricket | Cricket News বুধবার ব্যাংক হলিডে, বন্ধ থাকবে ব্যাংক ও পুঁজিবাজার – Corporate Sangbad Atlee On His Friendship With Thalapathy Vijay At Jana Nayagan Audio Launch: ‘Will Never Leave’ | Tamil Cinema News ‎১৭ নং আসনে সম্ভাব্য প্রার্থীর ছড়াছড়ি, পিছিয়ে ঢাকা-২ Fresh off double ton in U-19 Asia Cup, Navi Mumbai lad Abhigyan Kundu eyes U-19 World Cup success | Cricket News Born In Mumbai’s Slum, He Was Adopted By A Filmmaker, Went On To Play Young Sunil Dutt In This Cult Classic খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে ইউজিসি’র শোক বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে ডিএসই’র শোক – Corporate Sangbad এনভয় টেক্সটাইলের কর্পোরেট পরিচালকের শেয়ার ক্রয়ের ঘোষণা – Corporate Sangbad
প্রচ্ছদ
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

‎১৭ নং আসনে সম্ভাব্য প্রার্থীর ছড়াছড়ি, পিছিয়ে ঢাকা-২

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: মঙ্গলবার, ৩০ ডিসেম্বর, ২০২৫
  • ১ সময় দেখুন
‎১৭ নং আসনে সম্ভাব্য প্রার্থীর ছড়াছড়ি, পিছিয়ে ঢাকা-২


ঢাকা: মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিনে ঢাকা জেলা ও মহানগরীর ২০টি আসনের মধ্যে ঢাকা-১৭ আসনে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক সম্ভাব্য প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।

অন্যদিকে, সবচেয়ে কম মনোনয়ন জমা পড়েছে ঢাকা-২ আসনে।

‎সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) রাতে নির্বাচন কমিশনের পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ঢাকা মহানগরীর আসনগুলোর মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার তথ্য তুলে ধরা হয়। এগুলো হচ্ছে-

‎* ১৭৪ ঢাকা-১ আসনে মনোনয়নপত্র তুলেছে ১৩ আর জমা দিয়েছেন ৮ জন সম্ভাব্য প্রার্থী।

‎‎* ১৭৫ ঢাকা-২ আসনে মনোনয়নপত্র তুলেছে ৬ আর জমা দিয়েছেন ৩ জন সম্ভাব্য প্রার্থী।

‎* ১৭৬ ঢাকা-৩ মনোনয়নপত্র তুলেছে ২০ আর জমা দিয়েছেন ১৬ জন সম্ভাব্য প্রার্থী।

‎* ১৭৭ ঢাকা-৪মনোনয়নপত্র তুলেছে ১৩ আর জমা দিয়েছেন ৮ জন সম্ভাব্য প্রার্থী।

‎* ১৭৮ ঢাকা-৫ মনোনয়নপত্র তুলেছে ১৮ আর জমা দিয়েছেন ১৬ জন সম্ভাব্য প্রার্থী।

‎* ১৭৯ঢাকা -৬ মনোনয়নপত্র তুলেছে ১১ আর জমা দিয়েছেন ৭ জন সম্ভাব্য প্রার্থী।

‎* ১৮০ ঢাকা-৭মনোনয়নপত্র তুলেছে ২০ আর জমা দিয়েছেন ১৫ জন সম্ভাব্য প্রার্থী।

‎‎* ১৮১ ঢাকা-৮মনোনয়নপত্র তুলেছে ১৯ আর জমা দিয়েছেন ১২ জন সম্ভাব্য প্রার্থী।

‎* ১৮২ ঢাকা -৯ মনোনয়নপত্র তুলেছে ২২ আর জমা দিয়েছেন ১৪ জন সম্ভাব্য প্রার্থী।

‎* ১৮৩ ঢাকা-১০মনোনয়নপত্র তুলেছে ২০ আর জমা দিয়েছেন ১৩ জন সম্ভাব্য প্রার্থী।

‎* ১৮৪ ঢাকা -১১ মনোনয়নপত্র তুলেছে ১৪ আর জমা দিয়েছেন ১১ জন সম্ভাব্য প্রার্থী।

‎* ১৮৫ ঢাকা-১২মনোনয়নপত্র তুলেছে ২৮ আর জমা দিয়েছেন ১৮ জন সম্ভাব্য প্রার্থী।

‎* ১৮৬ ঢাকা-১৩মনোনয়নপত্র তুলেছে ২২ আর জমা দিয়েছেন ১১ জন সম্ভাব্য প্রার্থী।

‎* ১৮৭ ঢাকা -১৪ মনোনয়নপত্র তুলেছে ১৭ আর জমা দিয়েছেন ১৩ জন সম্ভাব্য প্রার্থী।

‎‎* ১৮৮ ঢাকা ১৫ মনোনয়নপত্র তুলেছে ১৫ আর জমা দিয়েছেন ৯ জন সম্ভাব্য প্রার্থী।

‎‎* ১৮৯ ঢাকা ১৬ মনোনয়নপত্র তুলেছে ১৫ আর জমা দিয়েছেন ১৩ জন সম্ভাব্য প্রার্থী।

‎‎* ১৯০ ঢাকা-১৭মনোনয়নপত্র তুলেছে ৩৪ আর জমা দিয়েছেন ১৭ জন সম্ভাব্য প্রার্থী।

‎* ১৯১ ঢাকা-১৮মনোনয়নপত্র তুলেছে ২২ আর জমা দিয়েছেন ১৭ জন সম্ভাব্য প্রার্থী।

‎‎* ১৯২ ঢাকা -১৯ মনোনয়নপত্র তুলেছে ১৪ আর জমা দিয়েছেন ১১ জন সম্ভাব্য প্রার্থী।

‎* ১৯৩ ঢাকা-২০ মনোনয়নপত্র তুলেছে ১২ আর জমা দিয়েছেন ৬ জন সম্ভাব্য প্রার্থী।

‎‎উল্লেখ্য, আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ ও গণভোটকে কেন্দ্র করে রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে নির্বাচনী হাওয়া। এরই মধ্যে শেষ হয়েছে মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার সময়। নির্বাচন কমিশনের দেয়া তথ্য অনুযায়ী ৩০০ সংসদীয় আসনে ২ হাজার ৫৮২ জন সম্ভাব্য প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। এর বিপরীতে মনোনয়নপত্র গ্রহণ করা হয়েছিল ৩ হাজার ৪০৭টি।

‎‎নির্বাচনের তফসিল অনুযায়ী, মনোনয়নপত্র বাছাই হবে ৩০ ডিসেম্বর থেকে ২০২৬ সালের ৪ জানুয়ারি পর্যন্ত। রিটার্নিং কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের ৫ জানুয়ারি থেকে ৯ জানুয়ারি। আপিল নিষ্পত্তি হবে ১০ থেকে ১৮ জানুয়ারি পর্যন্ত সময়ে। প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ২০ জানুয়ারি। রিটার্নিং কর্মকর্তা চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে প্রতীক বরাদ্দ করবেন ২১ জানুয়ারি। নির্বাচনি প্রচারণা শুরু হবে ২২ জানুয়ারি। প্রচার চালানো যাবে ১০ ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে ৭টা পর্যন্ত। আর ভোটগ্রহণ হবে ১২ ফেব্রুয়ারি।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
Riteish Deshmukh And Genelia Jet Off For New Year Vacation With Kids | Bollywood News

Riteish Deshmukh And Genelia Jet Off For New Year Vacation With Kids | Bollywood News

বুধবার ব্যাংক হলিডে, বন্ধ থাকবে ব্যাংক ও পুঁজিবাজার – Corporate Sangbad

বুধবার ব্যাংক হলিডে, বন্ধ থাকবে ব্যাংক ও পুঁজিবাজার – Corporate Sangbad

Atlee On His Friendship With Thalapathy Vijay At Jana Nayagan Audio Launch: ‘Will Never Leave’ | Tamil Cinema News

Atlee On His Friendship With Thalapathy Vijay At Jana Nayagan Audio Launch: ‘Will Never Leave’ | Tamil Cinema News

Born In Mumbai’s Slum, He Was Adopted By A Filmmaker, Went On To Play Young Sunil Dutt In This Cult Classic

Born In Mumbai’s Slum, He Was Adopted By A Filmmaker, Went On To Play Young Sunil Dutt In This Cult Classic

বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে ডিএসই’র শোক – Corporate Sangbad

বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে ডিএসই’র শোক – Corporate Sangbad

এনভয় টেক্সটাইলের কর্পোরেট পরিচালকের শেয়ার ক্রয়ের ঘোষণা – Corporate Sangbad

এনভয় টেক্সটাইলের কর্পোরেট পরিচালকের শেয়ার ক্রয়ের ঘোষণা – Corporate Sangbad

Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST