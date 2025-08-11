Advertise here
সোমবার , ১১ আগস্ট ২০২৫ | ২৮শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
  1. অর্থনীতি
  2. আইন-আদালত
  3. ক্যারিয়ার
  4. খেলাধুলা
  5. জাতীয়
  6. তরুণ উদ্যোক্তা
  7. ধর্ম
  8. নারী ও শিশু
  9. প্রবাস সংবাদ
  10. প্রযুক্তি
  11. প্রেস বিজ্ঞপ্তি
  12. বহি বিশ্ব
  13. বাংলাদেশ
  14. বিনোদন
  15. মতামত
  /  সর্বশেষ সংবাদ

২৪ ঘণ্টায় আরও একজনের মৃত্যু, হাসপাতালে ভর্তি ৪৩৪ জন

প্রতিবেদক
bdnewstimes
আগস্ট ১১, ২০২৫ ৯:০৮ অপরাহ্ণ
২৪ ঘণ্টায় আরও একজনের মৃত্যু, হাসপাতালে ভর্তি ৪৩৪ জন


Advertise here

ঢাকা: দেশে ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ১ জনের মৃত্যু হয়েছে। এসময় আরও ৪৩৪ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এর মধ্যে পুরুষ ২৫৯ জন ও নারী ১৭৫ জন।

সোমবার (১১ আগস্ট) বিকেলে স্বাস্থ্য অধিদফতরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোলরুম থেকে পাঠানো ডেঙ্গুবিষয়ক এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, হাসপাতালে নতুন ভর্তিদের মধ্যে বরিশাল বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৬২ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৬৭ জন, ঢাকা বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৭৮, ঢাকা উত্তর সিটিতে ৩৯, ঢাকা দক্ষিণ সিটিতে ৯৩, ময়মনসিংহ বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৮, খুলনা বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৩২, রাজশাহী বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৫৩ ও সিলেট বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ২ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন।

চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে এ পর্যন্ত সবমিলিয়ে ২৪ হাজার ৬১৭ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। চলতি বছরে এ পর্যন্ত ডেঙ্গুতে মৃত্যু হয়েছে ১০২ জনের।

এর আগে, গতকাল রোববার দেশে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ৪৪৮ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এসময়ে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত ৩ জনের মৃত্যু হয়।

২০২৪ সালে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ৫৭৫ জনের মৃত্যু হয়েছিল। ওই বছর মোট ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ছিল এক লাখ ১২ হাজার ১৪ জন। এছাড়া, সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন এক লাখ ৪০ জন।





Source link

বিডিনিউজে সর্বশেষ

কর্ণফুলীতে নিষিদ্ধ সংগঠনের ছাত্রলীগ নেতা দিদার হোসেন গ্রেফতার
কর্ণফুলীতে নিষিদ্ধ সংগঠনের ছাত্রলীগ নেতা দিদার হোসেন গ্রেফতার
সর্বশেষ সংবাদ
কোন স্টেশনে কখন টাইম এসি লোকালের? দেখুন ভিডিও
কোন স্টেশনে কখন টাইম এসি লোকালের? দেখুন ভিডিও
সর্বশেষ সংবাদ
অস্ট্রেলিয়ান হাইকমিশনারের সঙ্গে এনসিপির সাক্ষাৎ
অস্ট্রেলিয়ান হাইকমিশনারের সঙ্গে এনসিপির সাক্ষাৎ
সর্বশেষ সংবাদ
২৪ ঘণ্টায় আরও একজনের মৃত্যু, হাসপাতালে ভর্তি ৪৩৪ জন
২৪ ঘণ্টায় আরও একজনের মৃত্যু, হাসপাতালে ভর্তি ৪৩৪ জন
স্বাস্থ্য

বিডিনিউজে জনপ্রিয়

orders-67-porn-websites-to-be-blocked-for-violating-it-rules-2021 | আইন উল্লঙ্ঘন, আরও ৬৭ পর্ন ওয়েবসাইট ব্লক করল ভারত সরকার – News18 Bangla
orders-67-porn-websites-to-be-blocked-for-violating-it-rules-2021 | আইন উল্লঙ্ঘন, আরও ৬৭ পর্ন ওয়েবসাইট ব্লক করল ভারত সরকার – News18 Bangla
সর্বশেষ সংবাদ
Smartphones With 108MP Camera: ভারী DSLR কেন? যখন এই ফোনগুলো দিচ্ছে ১০৮ এমপি ক্যামেরা! দেখে নিন
Smartphones With 108MP Camera: ভারী DSLR কেন? যখন এই ফোনগুলো দিচ্ছে ১০৮ এমপি ক্যামেরা! দেখে নিন
সর্বশেষ সংবাদ
Durga Puja 2022, দুর্গাপুজো ২০২২, Anubrata mondal village puja,   – News18 Bangla
Durga Puja 2022, দুর্গাপুজো ২০২২, Anubrata mondal village puja,   – News18 Bangla
সর্বশেষ সংবাদ
Kartik Aaryan Obliges Fan With Selfies As He Gets Spotted In The City; Watch Video
Kartik Aaryan Obliges Fan With Selfies As He Gets Spotted In The City; Watch Video
সর্বশেষ সংবাদ

সর্বশেষ - বিনোদন

সর্বোচ্চ পঠিত - বিনোদন

আপনার জন্য নির্বাচিত
Kolkata Police Breaks Open Door, Arrests BJP Leader Sajal Ghosh on Charges of Theft, Assault

Kolkata Police Breaks Open Door, Arrests BJP Leader Sajal Ghosh on Charges of Theft, Assault

 PV Sindhu exits Indonesia Masters with defeat in semifinals | Badminton News

PV Sindhu exits Indonesia Masters with defeat in semifinals | Badminton News

 দেখে নিন এই সপ্তাহ নিয়ে কী জানাচ্ছেন জ্যোতিষী চিরাগ দারুওয়ালা

দেখে নিন এই সপ্তাহ নিয়ে কী জানাচ্ছেন জ্যোতিষী চিরাগ দারুওয়ালা

 নগর সাংবাদিকতায় পুরস্কার পেলেন সারাবাংলার রাজনীনসহ ৬ জন

নগর সাংবাদিকতায় পুরস্কার পেলেন সারাবাংলার রাজনীনসহ ৬ জন

 নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে জামালপুরে মে দিবস উদযাপিত

নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে জামালপুরে মে দিবস উদযাপিত

 Which One Should You Opt For?

Which One Should You Opt For?

 ঈদুল ফিতরে ‘ঈদ র‍্যালি’ করবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঈদুল ফিতরে ‘ঈদ র‍্যালি’ করবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

 Rajasthan Royals’ Ravichandran Ashwin fined for breaching IPL code of conduct | Cricket News

Rajasthan Royals’ Ravichandran Ashwin fined for breaching IPL code of conduct | Cricket News

 ইভ্যালির রাসেল-শামীমার ২ বছরের কারাদণ্ড – Corporate Sangbad

ইভ্যালির রাসেল-শামীমার ২ বছরের কারাদণ্ড – Corporate Sangbad

 New Parliament Building Country’s Property, Will Attend Its Inauguration, Says Ex-PM Gowda

New Parliament Building Country’s Property, Will Attend Its Inauguration, Says Ex-PM Gowda
Advertise here