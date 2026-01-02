শুক্রবার, ০২ জানুয়ারী ২০২৬, ০৯:২০ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
কালিয়াকৈরে ড্রোন ও সিসি ক্যামেরায় নজরদারি করে মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার Hardik Pandya’s Girlfriend Mahieka Sharma Video-Calls His Mother, Shares New Year Moments With Cricketer | Bollywood News ‘Brendon McCullum and I are the right people to carry on’: England skipper Ben Stokes ahead of 5th Ashes Test | Cricket News Is Jana Nayagan A Remake Of Bhagavanth Kesari? Director H. Vinoth Responds | Tamil Cinema News খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট ভূঞাপুর উপজেলা শাখার আয়োজন শোকসভা ও দোয়া মাহফিল No Ryan Rickelton and Tristan Stubbs! South Africa announce T20 World Cup 2026 squad – all you need to know | Cricket News Shark Tank India’s Ritesh Agarwal Recalls Investors Questioning His College Plans | Television News ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে বিচার না হলে সরকার পতনের আন্দোলন: ইনকিলাব মঞ্চ Is Stranger Things Spin Off In Works? Duffer Brothers Reveal Details | Web-series News ‘Rohit Sharma, Virat Kohli, and R Ashwin deserved that respect’: BCCI faces fresh scrutiny over lack of farewell Tests | Cricket News
প্রচ্ছদ
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

৩০ কার্যদিবসের মধ্যে বিচার না হলে সরকার পতনের আন্দোলন: ইনকিলাব মঞ্চ

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: শুক্রবার, ২ জানুয়ারী, ২০২৬
  • ৩ সময় দেখুন
৩০ কার্যদিবসের মধ্যে বিচার না হলে সরকার পতনের আন্দোলন: ইনকিলাব মঞ্চ


ঢাকা: আগামী ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে সরকার যদি শরিফ ওসমান হাদির খুনিদের বিচার করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে ইনকিলাব মঞ্চ সরকার পতনের আন্দোলনের ডাক দেবে বলে জানিয়েছেন দলটির সদস্য সচিব আব্দুল্লাহ আল জাবের।

শুক্রবার (২ জানুয়ারি) বিকেলে শাহবাগে তিনি এসব কথা বলেন।

জাবের বলেন, ‘আমাদের কথা খুব পরিষ্কার। আমাদের কোনো লুকোচুরি নাই। আগামী ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে যদি সরকার এই খুনের বিচারকার্য সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে আমরা ৩০ কার্যদিবসের পরে সরকার পতনের আন্দোলন শুরু করব। যেই সরকার ওসমান হাদির খুনি এবং এই খুনের সঙ্গে যারা সম্পৃক্ত, তাদেরকে গ্রেফতার বা তাদের সন্ধান পর্যন্ত দিতে ব্যর্থ হচ্ছে, সেই সরকারের তো ক্ষমতায় থাকার কোনো প্রয়োজন নাই।’

জাবের বলেন, ‘আগামী ৭ জানুয়ারির মধ্যে, যারা খুন করছে শুধু তারা না, এই খুনের পেছনে যারা রয়েছে, প্রত্যেককে আইডেন্টিফাই করে চার্জশিট দাখিল করতে হবে। যদি মনে করেন যে, যেই চার্জশিট বা যারা এই খুনের পেছনে রয়েছে, তাদের ব্যাপারে মুখ খুললে আপনারা ক্ষমতায় থাকতে পারবেন না, আপনাদের ক্ষমতায় থাকবার দরকার নাই।‘

জাবের বলেন, ‘আজকে ওসমান হাদিকে গুলি করার ২১তম দিন এবং তার শাহাদাতের ১৫তম দিন। এখন পর্যন্ত আমরা সরকারের পক্ষ থেকে এমন কোনো সংবাদ শুনতে পাই নাই, যেটার কারণে আমাদের বাসায় ফিরে যাওয়ার কোনো সুযোগ আছে। কারণ সরকার এখন পর্যন্ত আমাদেরকে এইটুকুও জানাতে সক্ষম হয়নি যে, আসলে খুনিটা কই আছে? এবং এর পেছনে কারা কারা রয়েছে?’

তিনি বলেন, ‘নির্বাচন তো হবে এবং হইতে হবে। কিন্তু আপনারা একটা জিনিস মাথায় রাখবেন, কারা ক্যান্টনমেন্টে গিয়ে হাজিরা দিয়েছে? কারা এই সরকারকে দুর্বল করছে? ক্যান্টনমেন্টের বাইরে এসে জনগণের একটা সরকার হওয়া প্রয়োজন সেটা কারা উপলব্ধি করতে পারতেছে না?’





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
কালিয়াকৈরে ড্রোন ও সিসি ক্যামেরায় নজরদারি করে মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার

কালিয়াকৈরে ড্রোন ও সিসি ক্যামেরায় নজরদারি করে মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার

Hardik Pandya’s Girlfriend Mahieka Sharma Video-Calls His Mother, Shares New Year Moments With Cricketer | Bollywood News

Hardik Pandya’s Girlfriend Mahieka Sharma Video-Calls His Mother, Shares New Year Moments With Cricketer | Bollywood News

Is Jana Nayagan A Remake Of Bhagavanth Kesari? Director H. Vinoth Responds | Tamil Cinema News

Is Jana Nayagan A Remake Of Bhagavanth Kesari? Director H. Vinoth Responds | Tamil Cinema News

খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট ভূঞাপুর উপজেলা শাখার আয়োজন শোকসভা ও দোয়া মাহফিল

খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট ভূঞাপুর উপজেলা শাখার আয়োজন শোকসভা ও দোয়া মাহফিল

Shark Tank India’s Ritesh Agarwal Recalls Investors Questioning His College Plans | Television News

Shark Tank India’s Ritesh Agarwal Recalls Investors Questioning His College Plans | Television News

Is Stranger Things Spin Off In Works? Duffer Brothers Reveal Details | Web-series News

Is Stranger Things Spin Off In Works? Duffer Brothers Reveal Details | Web-series News

Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST