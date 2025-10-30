৩১ দফা প্রচারে বাগআঁচড়ায় বিএনপির কর্মী সমাবেশ

বেনাপোল: যশোরের শার্শা উপজেলায় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত ৩১ দফা কর্মসূচি জনগণের মাঝে তুলে ধরার লক্ষ্যে লিফলেট বিতরণ ও কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) সন্ধ্যায় কায়বা ইউনিয়ন বিএনপির উদ্যোগে বাগআঁচড়া ইউনিয়ন বিএনপির কার্যালয়ের সামনে এ কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।
ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আসাদুজ্জামান মিঠুর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর হোসেনের সঞ্চালনায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শার্শা উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক নুরুজ্জামান লিটন। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন উপজেলা বিএনপির সহসভাপতি আব্দুল মজিদ মেম্বার।
এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সহসভাপতি জামাল হোসেন, রুহুল আমিন, সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. মোস্তফা কামাল মিন্টু, কুদ্দুস আলী বিশ্বাস, সহ-সংগঠনিক সম্পাদক আলমগীর কবির, আনোয়ার হোসেন বাবু, স্বনির্ভরবিষয়ক সম্পাদক মিকাইল হোসেন মনা, উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক মোস্তাফিজোহা সেলিম, কৃষকদলের আহ্বায়ক সাখায়াত হোসেন, স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব সেলিম হোসেন আশা, উপজেলা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক মহিবুল ইসলাম সাগরসহ বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী।
সমাবেশে বক্তারা বলেন, ‘বিএনপির ঘোষিত ৩১ দফা কর্মসূচি দেশ ও জনগণের কল্যাণে একটি সুস্পষ্ট রোডম্যাপ। এ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হলে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার পুনরুদ্ধার হবে এবং দেশ একটি স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক প্রশাসনিক কাঠামো পাবে।’
এর আগে প্রধান অতিথিসহ নেতারা বাগআঁচড়া বাজারে সাধারণ মানুষের মাঝে লিফলেট বিতরণ করেন এবং ৩১ দফার তাৎপর্য তুলে ধরেন।