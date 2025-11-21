শুক্রবার, ২১ নভেম্বর ২০২৫, ০৮:১৮ অপরাহ্ন
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

৩৩ দলের সমন্বয়ে ম্মিলিত সমমনা জোটের আত্মপ্রকাশ

  • আপডেট সময়: শুক্রবার, ২১ নভেম্বর, ২০২৫
৩৩ দলের সমন্বয়ে ম্মিলিত সমমনা জোটের আত্মপ্রকাশ


ঢাকা: জাতীয় মুক্তি স্বাধীনতা ও মানবিক কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় নিয়ে নতুন বাংলাদেশ বিনির্মানের লক্ষ্যে ৩৩টি রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে ‘সম্মিলিত সমমনা জোট’-এর আত্মপ্রকাশ করেছে।

শুক্রবার (২১ নভেম্বর) দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে নতুন এ জোটের ঘোষণা দেওয়া হয়।

জোটভুক্ত দলগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হচ্ছে- বাংলাদেশ ইসলামি সমন্বয় পরিষদ, জাতীয় স্বাধীনতা পার্টি, বাংলাদেশ জনতা ফ্রন্ট, ন্যাশনাল কংগ্রেস বাংলাদেশ, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন পার্টি, বাংলাদেশ একুশে পার্টি, সোনার বাংলা পার্টিসহ ৩৩টি দল।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন জোটের সদস্য সচিব আবু আহাদ আল মামুন। জোটের আহবায়ক অধ্যক্ষ ডা. এস এম সরোয়ারসহ বিভিন্ন দলের নেতারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

তিনি বলেন, বিগত দিনের পক্ষপাতমূলক ব্যবস্থার সংস্কার করে নতুন বাংলাদেশ বিনির্মানে আমরা কতগুলো সচেতন রাজনৈতিক দল মিলে নতুন সমমনা সম্মিলিত জোটের আত্মপ্রকাশ ঘোষণা করছি এবং প্রিয় দেশবাসীর সহযোগিতা কামনা করছি। আমরা সকলের সামনে দাড়িয়ে জোটবদ্ধ দলগুলোর শীর্ষ নেতারা এই প্রত্যয় ও প্রতিজ্ঞা করছি, আমরা দেশের সকল বৈষম্য লাঘব করে একটি মানবিক বাংলাদেশ গঠন করবো।

আবু আহাদ আল মামুন বলেন, আমরা বৈষম্যহীন নিরাপদ গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ চাই। পেশিশক্তি ও কালোটাকার প্রভাবমুক্ত নির্বাচন চাই। সংশোধন পূর্বক নির্বাচন চাই। রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন পদ্ধতি সহজীকরণ চাই। কৃষকের উৎপাদন ও বিপনন সুরক্ষা দিয়ে কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে হবে। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ও বৃহত্তর জেলাগুলোকে বিভাগে রূপান্তর করতে হবে।





