৩৯ কেন্দ্রে ১৭৮ বুথে হবে ভোটগ্রহণ

ঢাকা: জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে ৩৯টি কেন্দ্রে ১৭৮টি বুথে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় সংসদের জন্য ৩৮টি এবং হল সংসদের জন্য একটি ভোটকেন্দ্র নির্ধারণ করা হয়েছে।
রোববার (২৮ ডিসেম্বর) জকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মোস্তফা হাসানের সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব কেন্দ্র ও বুথের তালিকা প্রকাশ করা হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, নির্বাচনে প্রতি ১০০ জন শিক্ষার্থীর জন্য একটি করে ভোটগ্রহণ বুথ থাকবে। ভোটগ্রহণ শেষে মেশিনের মাধ্যমে ভোট গণনা করা হবে।
তালিকা অনুযায়ী, নওয়াব ফয়জুন্নেছা চৌধুরানী ছাত্রীহলের ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে শহীদ সাজিদ ভবনের নিচ তলার বাম পাশে। মার্কেটিং ও আইন বিভাগের ভোটগ্রহণ কেন্দ্রীয় অডিটোরিয়ামের সামনে নির্ধারণ করা হয়েছে। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা এবং আইন বিভাগের ভোটগ্রহণ হবে ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগে।
একই ভবনের অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেম, ফিন্যান্স, নৃবিজ্ঞান এবং কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেম বিভাগের বিভিন্ন কক্ষে।
সামাজিক বিজ্ঞান ভবন-২ এর সমাজকর্ম বিভাগে ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন, সংগীত ও সমাজকর্ম বিভাগের ভোটগ্রহণ হবে। সামাজিক বিজ্ঞান ভবন-১ এ অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের জন্য কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এসব কেন্দ্রে শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, সমাজবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীরা ভোট দেবেন।
বজলুর রহমান মিলনায়তনে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, বাংলা ও অর্থনীতি বিভাগের ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। কলা ভবনে বায়োকেমিস্ট্রি, ইংরেজি, দর্শন ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ভোট গ্রহণ হবে। রফিক ভবনের বাংলা ও ইতিহাস বিভাগের সেমিনার কক্ষে ইতিহাস বিভাগের ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।
বিজ্ঞান ভবনের বিভিন্ন কক্ষে গণিত ও পরিসংখ্যান, নাট্যকলা, রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, অণুজীব বিজ্ঞান, ভূগোল ও পরিবেশ, লোকপ্রশাসন, আইন ও ভূমি প্রশাসন, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, ফার্মেসি এবং প্রাণিবিদ্যা বিভাগের ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হবে।
নির্বাচনের নিরাপত্তা প্রসঙ্গে প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মোস্তফা হাসান বলেন, ‘এ বিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে বৈঠক হয়েছে। পাশাপাশি স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অফিসের সঙ্গেও আলোচনা সম্পন্ন হয়েছে। সব মিলিয়ে নির্বাচন শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।’
নির্বাচনের দিন কেন্দ্রে প্রবেশের বিষয়ে তিনি বলেন, ‘কেবল অনুমোদিত ব্যক্তি, ভোটার, শিক্ষক এবং নির্বাচন কাজে বিশেষভাবে অনুমোদিত ব্যক্তিরাই কেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারবেন। এ জন্য নির্ধারিত পরিচয়পত্র বহন বাধ্যতামূলক। পরিচয়পত্র সংগ্রহের বিস্তারিত তথ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে নোটিশ আকারে জানানো হবে।’