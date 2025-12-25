শুক্রবার, ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৬:১৮ পূর্বাহ্ন
শিরোনাম :
Record! 14-year-old Vaibhav Sooryavanshi scripts history, becomes the first cricketer ever to … | Cricket News শুক্রবার জিয়ার সমাধি-জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা জানাবেন তারেক রহমান আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে তারেক রহমানের ধন্যবাদ ৩ জানুয়ারির মহাসমাবেশ বাস্তবায়নে জামায়াতের সভা Big boost for Mumbai! Yashasvi Jaiswal likely to play Vijay Hazare before end of year | Cricket News গুলশানের ‘১৯৬ নম্বর’ বাড়িতে তারেক রহমান ‘​​It’s not an ideal contest’: Vaibhav Sooryavanshi’s stunning Vijay Hazare knock raises questions in R Ashwin’s mind | Cricket News Shah Rukh Khan in Rajinikanth’s Jailer 2? Why Akshaye Khanna First Rejected His Viral Dhurandhar Look | Bollywood News কে এই মার্টিন লুথার কিং? When Two Aamir Khan Movies Rewrote Box Office History
প্রচ্ছদ
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

৩ জানুয়ারির মহাসমাবেশ বাস্তবায়নে জামায়াতের সভা

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: বৃহস্পতিবার, ২৫ ডিসেম্বর, ২০২৫
  • ১৩ সময় দেখুন
৩ জানুয়ারির মহাসমাবেশ বাস্তবায়নে জামায়াতের সভা


ঢাকা: দেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি উপলক্ষ্যে আগামী ৩ জানুয়ারি বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মহাসমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। সমাবেশ সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আজ বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

দলটির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত এ সভার সভাপতিত্ব করেন জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল সাবেক এমপি মিয়া গোলাম পরওয়ার। এসময় মহাসমাবেশ বাস্তবায়ন কমিটির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

সভায় উপস্থিত ছিলেন কমিটির সদস্য- মাওলানা এটিএম মা’ছুম, মাওলানা আবদুল হালিম, অ্যাডভোকেট এহসানুল মাহবুব জুবায়ের, আবদুর রব, মোবারক হোসাইন, আবদুস সাত্তার, আবদুর রহমান মুসা, ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ, আতিকুর রহমান, মাওলানা ইয়াছিন আরাফাত, নাজিম উদ্দিন মোল্লা, ড. মনোয়ার হোসাইন, মুহাম্মাদ শরিফুল ইসলাম, অধ্যাপক ডা. সাজেদ আবদুল খালেক, ডা. রুহুল কুদ্দুস বিপ্লব এবং ডা. মাহরুফ শাহরিয়ার।

সভায় মহাসমাবেশ বাস্তবায়নের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয় এবং প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এ সময় মহাসমাবেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একাধিক উপকমিটি গঠন করে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন করা হয়।

পরে মহাসমাবেশ সর্বাত্মকভাবে সফল করার জন্য মহান আল্লাহ তায়ালার সাহায্য কামনা করা হয়।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
শুক্রবার জিয়ার সমাধি-জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা জানাবেন তারেক রহমান

শুক্রবার জিয়ার সমাধি-জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা জানাবেন তারেক রহমান

আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে তারেক রহমানের ধন্যবাদ

আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে তারেক রহমানের ধন্যবাদ

গুলশানের ‘১৯৬ নম্বর’ বাড়িতে তারেক রহমান

গুলশানের ‘১৯৬ নম্বর’ বাড়িতে তারেক রহমান

Shah Rukh Khan in Rajinikanth’s Jailer 2? Why Akshaye Khanna First Rejected His Viral Dhurandhar Look | Bollywood News

Shah Rukh Khan in Rajinikanth’s Jailer 2? Why Akshaye Khanna First Rejected His Viral Dhurandhar Look | Bollywood News

কে এই মার্টিন লুথার কিং?

কে এই মার্টিন লুথার কিং?

When Two Aamir Khan Movies Rewrote Box Office History

When Two Aamir Khan Movies Rewrote Box Office History

Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST