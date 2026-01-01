৪ কোম্পানির ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন – Corporate Sangbad

পুঁজিবাজার ডেস্ক: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ৩ কোম্পানির ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন করা হয়েছে। কোম্পানিগুলো হলো-জেএমআই হসপিটাল, ওরিয়ন ফার্মাসিউটিক্যালস, ওরিয়ন ইনফিউশন ও বারাকা পতেঙ্গা পাওয়ার লিমিটেড। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
জানা গেছে, জেএমআই হসপিটালের আলফা ক্রেডিট রেটিং অনুযায়ী কোম্পানিটির দীর্ঘমেয়াদী ‘এ+’ এবং স্বল্পমেয়াদে ‘এসটি-২’ রেটিং হয়েছে। কোম্পানিটির গত ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন ও ২৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত কোম্পানির আনুসাঙ্গিক তথ্যের ভিত্তিতে এ রেটিং নির্ণয় করা হয়েছে।
এদিকে ওরিয়ন ফার্মাসিউটিক্যালসের এজেন্সি অব বাংলাদেশ (সিআরএবি) রেটিং অনুযায়ী কোম্পানিটির দীর্ঘ মেয়াদে ‘এ১’ এবং স্বল্প মেয়াদে ‘এসটি-৪’ রেটিং হয়েছে।
কোম্পানিটির ২০২৩, ২০২৪ ও ২০২৫ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত সমাপ্ত হিসাব বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন, ২০২৫ সালের ৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত সমাপ্ত হিসাব বছরের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক পরিমাণগত ও গুণগত তথ্যের ভিত্তিতে এ ক্রেডিট রেটিং নির্ণয় করা হয়েছে।
এছাড়া ওরিয়ন ইনফিউশনের এজেন্সি অব বাংলাদেশ (সিআরএবি) রেটিং অনুযায়ী কোম্পানিটির দীর্ঘ মেয়াদে ‘এ৩’ এবং স্বল্প মেয়াদে ‘এসটি-৪’ রেটিং হয়েছে।
কোম্পানিটির ২০২৩, ২০২৪ ও ২০২৫ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত সমাপ্ত হিসাব বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন, ২০২৫ সালের ৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত সমাপ্ত হিসাব বছরের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক পরিমাণগত ও গুণগত তথ্যের ভিত্তিতে এ ক্রেডিট রেটিং নির্ণয় করা হয়েছে।
বারাকা পতেঙ্গার ক্রেডিট রেটিং নির্ণয় করেছে ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি অফ বাংলাদেশ লিমিটেড। কোম্পানিটির দীর্ঘমেয়াদী ‘এএ২’ এবং স্বল্পমেয়াদি ‘এসটি-২’ রেটিং হয়েছে। কোম্পানিটির গত ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন অনুযায়ী এ রেটিং নির্ণয় করা হয়েছে।