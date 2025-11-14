৫ দফা দাবিতে সারাদেশে জামায়াতসহ ৮ ইসলামী দলের বিক্ষোভ

ঢাকা: জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন আদেশ জারি, জাতীয় নির্বাচনের পূর্বে গণভোট ও পিআরসহ পাঁচ দফা দাবিতে শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ করেছে জামায়াতে ইসলামীসহ ৮টি ইসলামী দল। সারাবাংলার ডিস্ট্রিক্ট করেসপন্ডেন্টদের পাঠানো প্রতিবেদন—
রাজবাড়ী: জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন আদেশ জারি ও জাতীয় নির্বাচনের পূর্বে গণভোট আয়োজনসহ ৫ দফা দাবিতে রাজবাড়ীতে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে। শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) বিকালে শহরের আজাদী ময়দান থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। মিছিলটি বড়পুল প্রদক্ষিণ করে রেলগেট মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতি চত্বরে এসে শেষ করে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এই মিছিলে জেলার বিভিন্ন উপজেলা থেকে আসা নেতা-কর্মী, সমর্থক এবং সাধারণ মানুষ অংশগ্রহণ করে। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী রাজবাড়ী জেলা শাখার সেক্রেটারি মো. আলিমুজ্জামানের সঞ্চালনায় রাজবাড়ী-১ আসনের জামায়াত মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী ও জেলা আমীর অ্যাড মো. নুরুল ইসলাম, অন্যান্যদের মধ্য জেলা নায়েবে আমির হাসমত আলী হাওলাদার, রাজবাড়ী-২ আসনের জামায়াত মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী ও জেলা জামায়াতে ইসলামীর সাংগঠনিক সম্পাদক মো. হারুন-অর-রশিদ, জেলা জামায়াতে ইসলামীর কর্মপরিষদ সদস্য প্রফেসর মো. হেলাল উদ্দিন,পৌর আমির ডা. মো. হাফিজুর রহমান,সদর উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর আমীর মাওলানা সৈয়দ আহমেদসহ অনেকেই বক্তব্য দেন।
চুয়াডাঙ্গা: জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন আদেশ জারি ও জাতীয় নির্বাচনে পূর্বে বাজেট আয়োজনসহ ৫ দফা দাবি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে চুয়াডাঙ্গা জেলা জামায়াতের উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার বিকেলে জেলা জামায়াতের আমির রুহুল আমিন ও সেক্রেটারি আসাদুজ্জামান আসাদের নেতৃত্বে একটি বিক্ষোভ মিছিল চুয়াডাঙ্গা শহরের টাউন ফুটবল মাঠ থেকে বের হয়ে শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণের পর একই স্থানে শেষ হয়। এর আগে একই স্থানে জেলা যুব বিভাগের সেক্রেটারি নূর মোহাম্মদ হুসাইন টিপুর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, জেলা জামায়াতের আমির ও চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের জামায়াত মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী রুহুল আমিন এবং জেলা জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি ও চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের জামায়াত মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী অ্যাডভোকেট মাসুদ পারভেজ রাসেল।
চাঁপাইনবাবগঞ্জ: জামায়াতে ইসলামী জেলা শাখার উদ্যোগে ৫ দফা দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার বাদ আসর বড় ইন্দারা মোড় থেকে শুরু হওয়া এ শান্তিপূর্ণ মিছিলে জেলা সদরসহ বিভিন্ন উপজেলার কয়েক হাজার নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষ অংশ নেন। দাবিগুলোর মধ্যে ছিল জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন ও জাতীয় নির্বাচনের পূর্বে গণভোট আয়োজনসহ আরও কয়েকটি জাতীয় দাবি।
বড় ইন্দারা মোড় থেকে যাত্রা শুরু করে মিছিলটি বাতেন খাঁ মোড় হয়ে শান্তি মোড়ে গিয়ে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়। মিছিলে নেতৃত্ব দেন জেলা আমির মাওলানা আবু জার গিফারী। তিনি বলেন, জনগণের মতামত ও প্রত্যাশাকে ভিত্তি করে দেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করতে হবে। শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি সফল করার জন্য তিনি সকল নেতাকর্মী ও অংশগ্রহণকারীকে ধন্যবাদ জানান। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা নায়েবে আমির ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোখলেশুর রহমান, পৌর জামায়াতের আমির হাফেজ গোলাম রাব্বানি, সদর আমির হাফেজ আব্দুল আলীমসহ বিভিন্ন ইউনিটের আমির, শুরা সদস্য ও সংগঠনের নেতারা।
ফরিদপুর: ফরিদপুরে ৫ দফা আদায়ের দাবিতে ইসলামী ৮ দলে যৌথ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার বিকেল সাড়ে ৪টায় আন্দোলনরত ৮ দলের আয়োজনে ফরিদপুর প্রেসক্লাব চত্বরে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। আন্দোলনরত ৮ দলীয় সমম্বয় কমিটির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস ফরিদপুর জেলা শাখার সভাপতি মাওলানা আমজাদ হোসাইন এর সভাপতিত্বে এসময় বক্তব্য রাখেন ৮ দলীয় সমম্বয় কমিটির মুখপাত্র বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক মুফতি আবু নাসির আইয়ুবী, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ফরিদপুর জেলা শাখার সভাপতি মুফতি মোস্তফা কামাল। এসময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামী কেন্দ্রীয় কমিটির শুরা সদস্য অধ্যাপক আবদুত তাওয়াব, এ্যাড. জয়নুল আবেদীন মিজানুর রহমান।