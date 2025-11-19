৫ দাবিতে বিভাগীয় শহরে সমাবেশ করবে আট দল

ঢাকা: পাঁচ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বাধীন যুগপৎ আন্দোলনে থাকা আটটি রাজনৈতিক দল।
বুধবার (১৯ নভেম্বর) সন্ধ্যায় পুরানা পল্টনে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আন্দোলনরত ৮ দলের লিয়াজোঁ কমিটির বৈঠক শেষে সংবাদ সম্মেলনে এ কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।
সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের নায়েবে আমির মাওলানা ইউসুফ আশরাফ বলেন, ‘‘গণভোটে যাতে ‘হ্যাঁ’ জয়যুক্ত হয় সেজন্য বিভাগীয় শহরগুলোতে আট দলের পক্ষ থেকে সমাবেশের আয়োজন করা হবে। প্রতিটি বিভাগীয় শহরে আট দলের লিয়াঁজো কমিটি গঠন করা হবে।’’
মাওলানা ইউসুফ আশরাফ বলেন, ‘আগামী রোববার (৩০ নভেম্বর) রংপুর বিভাগীয় সমাবেশ রংপুর শহরে হবে। সোমবার (১ ডিসেম্বর) রাজশাহীতে, ২ ডিসেম্বর খুলনায়, ৩ ডিসেম্বর বরিশালে, ৪ ডিসেম্বর ময়মনসিংহে, ৫ ডিসেম্বর সিলেটে এবং ৬ ডিসেম্বর শনিবার চট্টগ্রামে সমাবেশ হবে। এসব সমাবেশে আট দলের কেন্দ্রীয় নেতারা অংশ নেবেন।