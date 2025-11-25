মঙ্গলবার, ২৫ নভেম্বর ২০২৫, ০৪:৩০ অপরাহ্ন
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

৬৫ নেতার বহিষ্কার ও স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করল বিএনপি

  মঙ্গলবার, ২৫ নভেম্বর, ২০২৫
৬৫ নেতার বহিষ্কার ও স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করল বিএনপি


ঢাকা: জাতীয় নির্বাচনের কয়েক মাস আগে বিভিন্ন সময় বহিষ্কার বা স্থগিত হওয়া ৬৫ জন নেতার শাস্তি প্রত্যাহার করেছে বিএনপি । মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) প্রকাশিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তারা নিজেদের অবস্থান সংশোধনের জন্য আবেদন করেছিলেন।

বিএনপির কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে, কায়সার, খুলনার কয়রা উপজেলা বিএনপির সাবেক সদস্য সচিব নুরুল আমিন বাবুল, নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁও উপজেলা বিএনপির সাবেক সদস্য এম জাহাঙ্গীর হোসেন ভূইয়া, ঢাকা দোহার থানা বিএনপির সাবেক অর্থ বিষয়ক সম্পাদক জাফর ইকবাল জাহিদ, মানিকগঞ্জ হরিরামপুর উপজেলা বিএনপির সাবেক সদস্য মো. মোশারফ হোসেন মুসা, গাজীপুর মহানগরের মেট্রো থানা বিএনপির সদস্য সুলতানা রাজিয়া, সিরাজগঞ্জ উল্লাপাড়া উপজেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক মো. হেলাল সরকার, বগুড়া তালোড়া পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি মো. আব্দুল জলিল খন্দকারসহ দলের অন্যান্য প্রভাবশালী নেতাদের বহিষ্কারাদেশ তুলে নেওয়া হয়েছে।

এছাড়া পটুয়াখালী মির্জাগঞ্জ উপজেলার মজিদবাড়ীয়া ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মো. মোজাম্মেল হোসেন মৃধার স্থগিতাদেশও প্রত্যাহার করা হয়েছে।

বৃহত্তর তালিকায় কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা উপজেলা বিএনপির মহিলা বিষয়ক সম্পাদক মোছা. ইন্দোনেশিয়া সিটু, নরসিংদীর আলোকবালী ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সদস্য সচিব মো. আব্দুর কাইয়ুম সরকার, সুনামগঞ্জ জামালগঞ্জের সদস্য আব্দুল্লাহ আল-মামুন, ধর্মপাশা উপজেলার সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক এ্যাড. সাইফুল ইসলাম চৌধুরী কামাল, মৌলভীবাজার জেলার সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. দেওয়ার হোসেন, হবিগঞ্জ নবীগঞ্জ পৌর বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক ডা. আব্দুল আলীম ইয়াছিন, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অরুয়াইল ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি মো. ইয়াকুব, সিলেট মহানগর বিএনপির সাবেক সহ-প্রচার সম্পাদক মো. আব্দুর রকিব তুহিন, রাজশাহী জেলার বাঘা পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি মো. কামাল হোসেন, গাজীপুর জেলা কৃষকদলের আহ্বায়ক এস এম আবুল কালাম আজাদ, বরগুনা জেলার বিভিন্ন নেতা এবং কুমিল্লা মহানগরের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়করা রয়েছেন।

বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটি আশা করছে, বহিষ্কার ও স্থগিতাদেশ প্রত্যাহারের মাধ্যমে দলীয় ঐক্য ও শৃঙ্খলা আরও দৃঢ় হবে এবং আসন্ন জাতীয় নির্বাচনের প্রস্তুতি আরও শক্তিশালী হবে।





