বৃহস্পতিবার, ২১ মে ২০২৬, ০৮:০৪ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
চামড়া ও চামড়া শিল্পঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা – কাজী ফারহান হায়দার সাপাহারে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত স্বাস্থ্য খাত সংস্কার কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়ন করবে সরকার: স্বাস্থ্যমন্ত্রী ৮ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন স্থগিতের নির্দেশ রাজশাহীতে সন্ত্রাসীদের গুলিতে দুই যুবক আহত রাউল কাস্ত্রোর বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ এনেছে যুক্তরাষ্ট্র IPL 2026 | Will MS Dhoni play CSK’s final league match vs Gujarat Titans? Franchise shares big update | Cricket News নাগরপুরে ৩০ পিস ইয়াবাসহ মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার ‘I Questioned Everything’: Siddharth Gupta Opens Up About Decade-Long Struggle Before Krishnavataram | Bollywood News বাংলাদেশ আনসার ভিডিপি ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ৪৬তম জাতীয় সমাবেশ ২০২৬
প্রচ্ছদ
শিক্ষা

৮ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন স্থগিতের নির্দেশ

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: বৃহস্পতিবার, ২১ মে, ২০২৬
  • ৪৩ সময় দেখুন
৮ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন স্থগিতের নির্দেশ


ঢাকা: অষ্টম শ্রেণির রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত নির্দেশনা স্থগিত করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

বুধবার (২০ মে) রাতে জারিকৃত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ বিষয়টি জানানো হয়।

জানা গেছে, শিক্ষার্থীদের মানসিক চাপের কথা বিবেচনা করে গেল মাসে জারি করা এ নির্দেশনা স্থগিত করেছে মন্ত্রণালয়।

‎মন্ত্রণালয় থেকে জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, গত ২৯ এপ্রিল সূত্রস্থ স্মারকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা থেকে একটি জরুরি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। বর্ণিত বিজ্ঞপ্তিতে ৮ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশনের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

‎বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, বর্তমানে জেএসসি পরীক্ষা স্থগিত আছে। তাছাড়া, একজন শিক্ষার্থী ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তিকালীন এবং ৯ম শ্রেণিতে এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য রেজিস্ট্রেশন করে থাকে। শিক্ষার্থীদের ৮ম শ্রেণিতে রেজিস্ট্রেশন বাড়তি চাপ সৃষ্টি করবে এবং অভিভাবকদের মনে বিরূপ প্রভাব তৈরি করবে বিধায় সকল শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন ৮ম শ্রেণির রেজিস্ট্রেশন স্থগিত করা প্রয়োজন।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
এক মাসের ছুটিতে যাচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

এক মাসের ছুটিতে যাচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্টের বোর্ড গঠন

বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্টের বোর্ড গঠন

ইবির বাসে কথা কাটাকাটি থেকে সংঘর্ষ, আহত ৬

ইবির বাসে কথা কাটাকাটি থেকে সংঘর্ষ, আহত ৬

জাবিতে ছাত্রীকে ধর্ষণচেষ্টার প্রতিবাদে বিক্ষোভ, প্রক্টর অফিসে তালা

জাবিতে ছাত্রীকে ধর্ষণচেষ্টার প্রতিবাদে বিক্ষোভ, প্রক্টর অফিসে তালা

ধর্ষণচেষ্টা ঘটনায় জাবিতে সংবাদ সম্মেলন, ১৪ দফা সিদ্ধান্ত ঘোষণা

ধর্ষণচেষ্টা ঘটনায় জাবিতে সংবাদ সম্মেলন, ১৪ দফা সিদ্ধান্ত ঘোষণা

জবি আইনজীবী সমিতির সভাপতি তরিকুল, সম্পাদক পলাশ

জবি আইনজীবী সমিতির সভাপতি তরিকুল, সম্পাদক পলাশ

Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST
Ads by coinserom