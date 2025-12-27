৮ দলের ঐক্য অটুট রাখার আহবান নেজামে ইসলাম পার্টির

ঢাকা: ঐক্য অটুট রেখে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সারাদেশের নেতাকর্মীদের ৮ দলের পক্ষে ব্যাপক জনমত গড়ে তুলতে এবং সমঝোতার ভিত্তিতে আটদলের পক্ষ থেকে মনোনীত প্রার্থীর পক্ষে নির্বাচনী কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহবান জানিয়েছেন নেজামে ইসলাম পার্টির নেতারা।
শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) পুরানা পল্টনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টির পার্লামেন্টারি বোর্ডের এক জরুরি বৈঠকে তারা এসব কথা বলেন।
বৈঠকে নেতারা বলেন, ফ্যাসীবাদের দীর্ঘ প্রায় দেড়যুগের স্বৈরাচারী শাসনের পর জনগণ তাদের ভোটের অধিকার ফিরে পাওয়ার যে ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে, তা কাজে লাগিয়ে দেশের স্বাধীনতা ও অখণ্ডতা সুসংহত করতে দেশপ্রেম ও ইনসাফপুর্ণ সমৃদ্ধ বাংলাদেশ নির্মাণের জন্য একটি অবাধ সুষ্ঠু অংশগ্রহণমূলক শান্তিপূর্ণ জাতীয় নির্বাচন এখন সবচাইতে প্রাসঙ্গিক। আকাঙ্খিত এই নির্বাচন বানচালের চক্রান্ত প্রতিহত করতে সকলকে সজাগ থাকতে হবে।
উপস্থিত নেতারা শহিদ শরীফ উসমান হাদির খুনীকে গ্রেফতার করে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে ভারতীয় আধিপত্যবাদবিরোধী গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় নেতাদের কড়া নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকারের কাছে দাবি জানান। লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করতে সরকারকে কোনো বিশেষ দলের পক্ষপাতিত্ব করার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে তারা বলেন, কোনো ধরনের বৈষম্য ও পক্ষপাতী আচরণ মেনে নেওয়া হবে না।
সংগঠনের সিনিয়র নায়েবে আমির মাওলানা আবদুল মাজেদ আতহারীর সভাপতিত্বে ও মহাসচিব মাওলানা মুসা বিন ইযহারের পরিচালনায় সভায় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের অন্যতম নায়েবে আমির মাওলানা আব্দুল কাইয়ূম সোবহানী, মাওলানা মোখলেসুর রহমান কাসেমী, যুগ্ম মহাসচিব ডা. মাওলানা ইলিয়াস খান, সহকারি মহাসচিব হাফেজ মাওলানা আজিজুল হক, মাওলানা মোজাম্মেল তালুকদার, সংগঠন সচিব মাওলানা আবু তাহের খান, দফতর সচিব মুফতী দ্বীনে আলম হারুনী, সহকারী অর্থ সচিব আনওয়ারুল কবীর, প্রচার সচিব মাওলানা আবদুল্লাহ আল মাসউদ খান প্রমুখ।