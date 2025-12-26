৮ দলের সমঝোতা নিয়ে অপতথ্য প্রচার না করার আহ্বান

ঢাকা: আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আট দলের সমঝোতা নিয়ে গণমাধ্যমে অপতথ্য প্রচার না করার আহ্বান জানিয়েছেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রচার ও দাওয়াহ সম্পাদক শেখ ফজলুল করীম মারুফ।
শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে সাংবাদিকদের উদ্দেশে তিনি এ কথা বলেন।
ফজলুল করীম বলেন, আপনারা দীর্ঘদিন যাবৎ আন্তরিকতা এবং পেশাদারিত্ব বজায় রেখে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলের খবরাখবর জনগণের কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন। আপনাদের প্রতি আমাদের আন্তরিকতা, শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা নিরন্তর। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে দেখা গেছে আট দলের সমঝোতা সংক্রান্ত বিভিন্ন নিউজে কেউ কেউ কিছু অপতথ্য, অসত্য তথ্য এবং টুইস্টিং ব্যবহার করছেন। বিষয়টি আমাদের জন্য অত্যন্ত বেদনার। আমরা আন্তরিকভাবে প্রত্যাশা করবো আপনাদের কাছ থেকে জনগণ শতভাগ সত্য এবং পেশাদার সংবাদ পাবে। দেশ-জাতি ও মানবতার স্বার্থে আপনাদের পেশাদারিত্ব অনেক বেশি জরুরি।
প্রসঙ্গত, গত কয়েকদিন যাবত বিভিন্ন গণমাধ্যমে আসন্ন নির্বাচনে আট দলের সমঝোতা হচ্ছে না বলে সংবাদ প্রকাশ করা হয়। বৃহস্পতিবার (২৫ডিসেম্বর) কয়েকটি গণমাধ্যমে প্রকাশ করা হয় জামায়াত জোট ছাড়ছেন চরমোনাই পীর ও মামুনুল হক। ওই নিউজে বলা হয়, আসন নিয়ে টানাটানিতে ভেঙে যাচ্ছে আট দলীয় জোট। এসব বিষয়ে আট দলের নেতারা বলেন, আমাদের মধ্যে কোনো জোট হয়নি যে ভেঙে যাবে। আমরা আগামী নির্বাচনে সমঝোতার ভিত্তিতে প্রার্থী দেব। একটি আসনে আমাদের একজন প্রার্থী থাকবে। এ নিয়ে আমাদের মধ্যে আলাপ আলোচনা চলছে। আট দলের সঙ্গে আরও কয়েকটি দল যোগ দেওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। শিগগিরই এসব বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হবে।