বৃহস্পতিবার, ০৪ ডিসেম্বর ২০২৫, ০২:১৫ পূর্বাহ্ন
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

৮ দলের সমাবেশ শেষে বাড়ি ফেরার পথে পিকআপ উলটে নিহত ১

  আপডেট সময়: বুধবার, ৩ ডিসেম্বর, ২০২৫
৮ দলের সমাবেশ শেষে বাড়ি ফেরার পথে পিকআপ উলটে নিহত ১


রংপুর: রংপুরে জামায়াতে ইসলামীসহ আট দলের বিভাগীয় সমাবেশ শেষে বাড়ি ফেরার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় একজন নিহত ও অন্তত আটজন আহত হয়েছেন।

বুধবার (৩ ডিসেম্বর) রাত সাড়ে ৯টার দিকে পীরগঞ্জ উপজেলার মাদারহাট এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ফারুক মৌলভী (৪৫) গাইবান্ধার পলাশবাড়ী উপজেলার পাবনাপুর দক্ষিণ পাড়া গ্রামের মো. বাবু মিয়ার ছেলে। তিনি রংপুর কালেক্টরেট ঈদগাহ ময়দানে আট দলের সমাবেশে যোগ দিয়ে অন্যান্য নেতাকর্মীদের সঙ্গে একটি পিকআপ ভ্যানে গাইবান্ধার দিকে ফিরছিলেন।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, মাদারহাট এলাকায় পৌঁছালে পিকআপের সামনের একটি টায়ার ফেটে যায়। এসময় চালক নিয়ন্ত্রণ হারালে গাড়িটি রাস্তার পাশে উলটে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই ফারুক মৌলভীর মৃত্যু হয়। আহত আটজনকে উদ্ধার করে তাৎক্ষণিক পীরগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। তাদের মধ্যে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন।

পীরগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ (তদন্ত) নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধার কাজ চালিয়েছে। নিহতের মরদেহ রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে ময়না তদন্ত করা হবে। দুর্ঘটনার পর পিকআপটি জব্দ করা হয়েছে। এ ঘটনায় থানায় অপমৃত্যু মামলা হয়েছে ‘

উল্লেখ্য, বুধবার বিকেলে রংপুরে জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশসহ আট ইসলামপন্থী দলীয় জোটের বিভাগীয় সমাবেশে হাজার হাজার নেতাকর্মী অংশ নেন।





