৯ দিনে এনসিপির ১০১১ মনোনয়ন ফরম বিক্রি

ঢাকা: আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে গত ৬ নভেম্বর থেকে আগ্রহী প্রার্থীদের মধ্যে মনোনয়নপত্র বিক্রি শুরু করে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)।
শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) পর্যন্ত ৯ দিনে মোট এক হাজার ১১টি মনোনয়ন ফরম বিক্রি হয়েছে। এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী এ তথ্য জানিয়েছেন।
তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত এক হাজার ১১টি মনোনয়ন ফরম বিক্রি হয়েছে। চিকিৎসক, শিক্ষক, আলেমসহ সব শ্রেণি-পেশার মানুষ ফরম নিচ্ছে। মানুষের আগ্রহ দেখে মনোনয়ন ফরম বিক্রির সময় বাড়ানো হয়েছে। আমাদের ফরম বিক্রির লক্ষ্যমাত্রা তিন হাজার।
এদিকে দলটির মনোনয়ন প্রত্যাশীদের আবেদন সংগ্রহের সময়সীমা আগামী ২০ নভেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। আগের ঘোষণা অনুযায়ী বৃহস্পতিবার মনোনয়ন সংগ্রহের শেষ সময় ছিল। এর আগে, গত ৬ নভেম্বর থেকে মনোনয়ন ফরম বিক্রি শুরু করে দলটি।