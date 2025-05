Accident: বিষ্ণুপুর ঐতিহ্যের লালবাঁধের জল থেকে এক যুবকের দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য!

Last Updated: May 01, 2025 10:47 AM IST

Accident: বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর থানার চৌখান গ্রামের বাসিন্দা বাপন লোহার বয়স ২৫ বছর। গতকাল দুপুরে ছিপ দিয়ে মাছ ধরার জন্য বাড়ি থেকে মাছের চার তৈরি করে নিয়ে বেরিয়েছিলেন। গভীর রাত হয়ে গেল বাড়ি ফেরেনি বাপন লোহার।

গতরাতে স্থানীয় বাসিন্দারা খবর দেয়, লাল বাঁধের জলে এক যুবকের দেহ ভাসছে। তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে ছুটে যায় পরিবারের লোকজন এরপর দেহ সনাক্ত করে। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয় বিষ্ণুপুর জেলা হাসপাতালে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করা। আজ, বৃহস্পতিবার মৃতদেহ ময়নাতদন্ত করা হবে বিষ্ণুপুর জেলা হাসপাতালে। তবে, লাল বাঁধের জলে একের পর এক মৃত্যুর ঘটনায় চিন্তিত সাধারণ মানুষ । Location : Kolkata,West Bengal First Published : May 01, 2025 10:47 AM IST

