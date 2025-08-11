Bihar Chunav Bizarre News: বাবার নাম রাক্ষস, মা কারাফতান! আবেদনকারী এটা কে? বিহারের ভোটার তালিকায় যা হচ্ছে…ছবি দেখে অজ্ঞান Fathers name is Rakshasa mother Karaftan applicant is a monster what is happening in Bihars voter list Bihar Chunav Bizarre News | পাঁচমিশালি

Last Updated:
কলকাতাঃ সরকারি পরিচয়পত্র তৈরির কাজে কত যে ভুল থেকে যায়, সে বিষয় এত দিনে আমরা অনেকেই জেনে গিয়েছি। ভোটার, কার্ড, প্যান কার্ড, আধার কার্ডে ভুল পদবী বা সঠিক তথ্যের ভুল বানান তো খুবই সামান্য এক ঘটনা! যে ব্যক্তি জীবিত নেই আদৌ, তাঁরও ভোটার কার্ড তৈরি হয়ে গিয়েছে ভুল করে, এমন ঘটনাও ইতিপূর্বে প্রকাশ্যে এসেছে। কিন্তু আসন্ন বিহার বিধানসভা নির্বাচনে ভোটার কার্ড তৈরি নিয়ে যে হুলুস্থূল চলছে, তা টেক্কা দিয়েছে সব কিছু।
বিহারে একটি কুকুর এবং একটি ট্র্যাক্টরের আবাসিক সার্টিফিকেট তৈরির পর সরকারি কর্মচারীদের কর্মশৈলী নিয়ে একটি বড় প্রশ্ন উঠেছে। এখন, সেই ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর, জেলা প্রশাসনের সমস্ত কর্মকর্তা সতর্ক হয়ে গিয়েছেন। এখন এই কারণেই মুজাফফরপুর জেলার দুটি ভিন্ন ব্লকে ভুয়ো নামে আবাসিকের আবেদন বাতিল করা হয়েছে, যেখানে একটি আবেদন মুখ্যমন্ত্রীর নামে এবং অন্যটি একটি পশুর নামে করা হয়েছে। এখন এই দুটি মামলাতেই এফআইআর দায়ের করা হয়েছে।
আবেদনকারীর বাবার নাম রাক্ষস। পাশাপাশি এখন মুজাফফরপুর জেলার আওরাই ব্লক থেকে একটি নতুন মামলা সামনে এসেছে। এখানকার রাজস্ব কর্মী একটি আবেদন পেয়েছেন, যেখানে আবেদনকারী তাঁর নাম দারিন্দা, বাবার নাম রাক্ষস এবং মায়ের নাম কারাফতান লিখেছেন এবং আবেদনকারী ছবির জায়গায় রয়েছে একটি কার্টুন। সঙ্গের ঠিকানাটি আওরাই ব্লকের খেতালপুরের। এই আবেদনপত্র ২৪ জুলাই জমা দেওয়া হয়েছিল। এখন বিষয়টি রাজস্ব কর্মীর নজরে আসার পর আবেদনটি বাতিল করা হয়েছে। এই বিষয়ে রাজস্ব কর্মী তাঁর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের অবহিত করেছেন এবং আওরাই থানায় একটি এফআইআর দায়ের করেছেন, যার পরে পুলিশ বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।
August 11, 2025 4:14 PM IST
Bizarre News: বাবার নাম রাক্ষস, মা কারাফতান! আবেদনকারী এটা কে? বিহারের ভোটার তালিকায় যা হচ্ছে…ছবি দেখে অজ্ঞান