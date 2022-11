c21-plus-available-on-flipkart-with-heavy-discount | ৬০ টাকার কমে পাওয়া যাচ্ছে মোবাইল! তাও আবার Nokia-র! বিরাট চমক – News18 Bangla

বেশ কিছুদিন আগে Nokia কোম্পানির ফোন প্রায় সকলের কাছেই খুবই জনপ্রিয় ছিল। Nokia আবার সেই বাজার ধরার জন্য তাদের বিভিন্ন ধরনের ফোন লঞ্চ করা শুরু করেছে। জনপ্রিয় ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম ফ্লিপকার্টে Nokia কোম্পানির একটি ফোন পাওয়া যাচ্ছে আকর্ষণীয় ছাড়ে। Nokia C21 Plus ফোন ফ্লিপকার্টে পাওয়া যাচ্ছে আকর্ষণীয় ছাড়ে। Nokia C21 Plus ফোনের আসল দাম হল ১১,৯৯৯ টাকা। কিন্তু, ফ্লিপকার্টে Nokia C21 Plus ফোনটি ক্রয় করা যেতে পারে ৯,৭৯৯ টাকায়।

এছাড়াও ফ্লিপকার্টে Nokia C21 Plus ফোনের উপরে পাওয়া যাচ্ছে ব্যাঙ্ক অফার। অ্যাক্সিস ব্যাঙ্কের ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে পেমেন্ট করলে গ্রাহকরা ৪৯০ টাকার ক্যাশব্যাক পেয়ে যাবেন। এর ফলে Nokia C21 Plus ফোনের দাম হবে ৯,৩০৯ টাকা। এছাড়াও ফ্লিপকার্টে Nokia C21 Plus ফোনের উপরে পাওয়া যাচ্ছে আকর্ষণীয় একটি অফার। যার ফলে ফ্লিপকার্টে Nokia C21 Plus ফোনটি পাওয়া যাচ্ছে অবিশ্বাস্য কম দামে।

ফ্লিপকার্টে Nokia C21 Plus ফোনের উপরে পাওয়া যাচ্ছে ৯,২৫০ টাকার এক্সচেঞ্জ অফার। অর্থাৎ এক্সচেঞ্জ অফারের মাধ্যমে Nokia C21 Plus ফোনের দাম হয়ে যাবে মাত্র ৫৯ টাকা। কিন্তু এক্সচেঞ্জ অফারের খরচ নির্ভর করবে, গ্রাহকরা যে ফোনটি এক্সচেঞ্জ করছে, তার অবস্থার উপর।

Nokia C21 Plus ফোনে ব্যবহার করা হয়েছে একটি ৬.৫ ইঞ্চির আইপিএস এলসিডি ডিসপ্লে। এই ফোনে ব্যবহার করা হয়েছে ৭২০×১৬০০ পিক্সেল রেজোলিউশন। এই ফোনে ব্যবহার করা হয়েছে ক্যাপাসিটিভ টাচস্ক্রিন বেজেল-লেস। ফোনের উপরে একটি ওয়াটারড্রপ নচ রয়েছে। এছাড়াও এই স্মার্টফোনের স্ক্রিন-টু-বডি অনুপাত হল ৮১.৫৫%। এই ফোনের দুটি ভ্যারিয়েন্ট পেশ করা হয়েছে। এই ফোনে ব্যবহার করা হয়েছে অক্টা-কোর SC9863A চিপসেট। এছাড়াও এই ফোনে ব্যবহার করা হয়েছে ৪ জিবি র‍্যাম।

এই ফোনটিতে ব্যবহার করা হয়েছে ডুয়াল রিয়ার ক্যামেরা সেটআপ। এই ফোনে ব্যবহার করা হয়েছে একটি ১৩ মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা এবং একটি ২ মেগাপিক্সেলের ডেপথ সেন্সর। এই ফোনে সেলফি তোলার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে একটি ৫ মেগাপিক্সেলের ফ্রন্ট ক্যামেরা। এই ফোনে রয়েছে ক্যামেরা সেটআপ পোর্ট্রেট, প্যানোরামা এবং HDR সাপোর্ট।

নিরাপত্তার জন্য এই ফোনে ব্যবহার করা হয়েছে রিয়ার ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর। এই ফোনে ব্যবহার করা হয়েছে একটি ৫,০০০ এমএএইচ ব্যাটারি, যা ১০ ডব্লু চার্জিং সাপোর্ট যুক্ত। এই ফোনে ব্যবহার করা হয়েছে অ্যান্ড্রয়েড ১১ গো। এই ফোনে কানেকটিভিটির জন্য রয়েছে ৪জি এলটিই, ওয়াই-ফাই, ব্লুটুথ ৪.২, ৩.৫ এমএম হেডফোন জ্যাক এবং মাইক্রো ইউএসবি পোর্ট।

Published by:Ananya Chakraborty First published: November 30, 2022, 16:30 IST

Tags: Flipkart, Nokia, Tech news