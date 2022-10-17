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F1 থেকে F12- ল্যাপটপের এই সবকটা শর্টকাট কি-র ব্যবহার জানেন তো? না জানলে দেখে নিন এখনই
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অক্টোবর ১৭, ২০২২ ১:৩০ পূর্বাহ্ণ
F1 – F12 Function key: এক নজরে দেখে নেওয়া যাক কোন কি ব্যবহার করে, কোন কাজ করা যায়
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