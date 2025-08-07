GK Which Indian bowler holds the world record for most wickets taken in a Test series Knowledge Story, এক টেস্ট সিরিজে ভারতীয়দের মধ্যে সবথেকে বেশি উইকেট নেওয়ার রেকর্ড কার? ৫২ বছর ধরে অক্ষত সেই নজির | খেলা

Advertise here
বৃহস্পতিবার , ৭ আগস্ট ২০২৫ | ২৩শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
  /  লাইফ স্টাইল

GK Which Indian bowler holds the world record for most wickets taken in a Test series Knowledge Story, এক টেস্ট সিরিজে ভারতীয়দের মধ্যে সবথেকে বেশি উইকেট নেওয়ার রেকর্ড কার? ৫২ বছর ধরে অক্ষত সেই নজির | খেলা

প্রতিবেদক
bdnewstimes
আগস্ট ৭, ২০২৫ ১০:৩৫ পূর্বাহ্ণ
GK Which Indian bowler holds the world record for most wickets taken in a Test series Knowledge Story, এক টেস্ট সিরিজে ভারতীয়দের মধ্যে সবথেকে বেশি উইকেট নেওয়ার রেকর্ড কার? ৫২ বছর ধরে অক্ষত সেই নজির | খেলা


Last Updated:

Which Indian bowler holds the world record for most wickets taken in a Test series: ভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসে কিছু রেকর্ড এমন আছে যা বহু দশক ধরে অক্ষুণ্ণ রয়েছে। এর মধ্যে একটি হলো টেস্ট সিরিজে সবচেয়ে বেশি উইকেট নেওয়ার রেকর্ড।

News18
News18

ভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসে কিছু রেকর্ড এমন আছে যা বহু দশক ধরে অক্ষুণ্ণ রয়েছে। এর মধ্যে একটি হলো টেস্ট সিরিজে সবচেয়ে বেশি উইকেট নেওয়ার রেকর্ড। বি. এস. চন্দ্রশেখর এই রেকর্ডটি ৫২ বছর আগে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে করেছিলেন। তিনি ১৯৭২-৭৩ সালে খেলা পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে ৩৫টি উইকেট নিয়েছিলেন। তখন থেকে আজ পর্যন্ত কোনো ভারতীয় বোলার এই রেকর্ড ভাঙতে পারেননি। চলুন জেনে নেওয়া যাক, ভাগবত চন্দ্রশেখরের এই রেকর্ডের কাছাকাছি কে কে পৌঁছাতে পেরেছেন।

ভাগবত সুব্রহ্মণ্যম চন্দ্রশেখরকে তাঁর সঙ্গীরা ভালোবেসে ‘চন্দ্রা’ বলে ডাকতেন। তাঁর নিখুঁত বোলিং সব সময় প্রতিপক্ষ ব্যাটসম্যানদের সমস্যায় ফেলত। তাঁর অদ্ভুত অ্যাকশন চন্দ্রশেখরের বোলিংকে আরও ভয়ঙ্কর করে তুলত। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ১৯৭২-৭৩ সালের সিরিজে তিনি ১৯.১১ গড়ে ৩৫টি উইকেট নিয়েছিলেন। এই সময় তাঁর সেরা পারফরম্যান্স ছিল ৬/৩৮। চন্দ্রশেখর সেই সময়ে বিষেণ সিং বেদী, প্রসন্ন ও বেঙ্কটরাঘবনের মতো স্পিনারদের সঙ্গে খেলতেন। টেস্ট সিরিজে সর্বাধিক উইকেট নেওয়ার বিশ্ব রেকর্ডটি ইংল্যান্ডের সিডনি বার্নসের নামে, যিনি ১৯১৩-১৪ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে চার ম্যাচে ৪৯টি উইকেট নিয়েছিলেন।

ভাগবত চন্দ্রশেখরের আগে এক টেস্ট সিরিজে সবচেয়ে বেশি উইকেট নেওয়ার ভারতীয় রেকর্ড ছিল ভীনু মানকড়ের। তিনি ১৯৫১-৫২ সালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৩৪টি উইকেট নিয়েছিলেন, যা ভারতীয় রেকর্ড ছিল। সুবাষ গুপ্তে ১৯৫৫-৫৬ সালে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৩৪টি উইকেট নিয়ে মানকড়ের সমান হয়েছিলেন, তবে রেকর্ড ভাঙতে পারেননি।

ভারতের চারজন বোলার একটি টেস্ট সিরিজে ৩২টি করে উইকেট নিয়েছেন। প্রথমে কপিল দেব এই কৃতিত্ব অর্জন করেন। তিনি ১৯৭৯-৮০ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ৬ টেস্টের সিরিজে ৩২টি উইকেট নিয়েছিলেন। পরে ২০০০-০১ সালে হরভজন সিং অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৩ ম্যাচের সিরিজে ৩২টি উইকেট নেন। সেই সিরিজেই ভাজ্জি একটি হ্যাটট্রিকও করেছিলেন।

রবিচন্দ্রন অশ্বিন ২০২০-২১ সালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে একটি সিরিজে ৩২টি উইকেট নিয়েছিলেন। জসপ্রীত বুমরাহও একটি টেস্ট সিরিজে ৩২টি উইকেট নিয়েছেন। তিনি ২০২৪-২৫ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে এই পারফরম্যান্স করেন। অশ্বিন দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে একটি সিরিজে ৩১টি উইকেটও নিয়েছেন। বিষেণ সিং বেদীও ১৯৭৭-৭৮ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে একটি সিরিজে ৩১টি উইকেট নিয়েছিলেন।

Location :

Kolkata,West Bengal

First Published :

August 07, 2025 10:05 AM IST

বাংলা খবর/ খবর/খেলা/

এক টেস্ট সিরিজে ভারতীয়দের মধ্যে সবথেকে বেশি উইকেট নেওয়ার রেকর্ড কার? ৫২ বছর ধরে অক্ষত সেই নজির



Source link

