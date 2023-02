how Kissing Device will work, see video, কিসিং ডিভাইস কীভাবে কাজ করে – News18 Bangla

বেজিং: প্রিয়জনের থেকে দূরে থাকলেও প্রিয়জনের স্পর্শ পাওয়া যাবে!

মাসের পর মাস দেখা হয় না সঙ্গীর সঙ্গে! এতে সম্পর্কে চিড় ধরে। সেই কারণে অনেক সময় ঝগড়াও হয়। কিন্তু বর্তমানে ক্রমবর্ধমান প্রযুক্তির যুগে আপনি যা চান তা সম্ভব।

আমাদের চারপাশের জিনিসগুলি যান্ত্রিক হয়ে উঠেছে। বর্তমান সময়ে প্রতিটি ছোট জিনিস খুব স্মার্ট হয়ে উঠেছে। এখন এমন একটি ডিভাইস বাজারে এসেছে, যা একে অপরের থেকে দূরে বসবাসকারী দম্পতিদের জন্য আশীর্বাদের চেয়ে কম নয়।

চিনের একটি বিশ্ববিদ্যালয় এমন একটি যন্ত্র তৈরি করেছে, যার সাহায্যে এখন দূরে বসে থাকা সঙ্গীকে সত্যিকারের অনুভূতিতে চুমু খাওয়া যাবে। এটিকে কিসিং ডিভাইস বলা হচ্ছে।

ডিবাইসের ঠোঁট বাস্তব মানুষের মতো তৈরি করা হয়েছে। এটি সিলিকন দিয়ে তৈরি। গবেষকরা বলছেন, এই ডিভাইসে একটি সেন্সর রয়েছে, সেটি একেবারে মানুষের ঠোঁটে চুমু খাওয়ার মতো অনুভূতি দেবে।

সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ডিভাইস নিয়ে তুমুল আলোচনা চলছে। এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চিনের জিয়াংসু প্রদেশের একটি বিশ্ববিদ্যালয় এই চুম্বন যন্ত্রটি তৈরি করেছে। এই ডিভাইসে ফেস শেপ মডিউল তৈরি করা হয়েছে। ব্যবহারকারীরা ব্লুটুথ এবং অ্যাপের সাহায্যে এই ডিভাইসটি কানেক্ট করতে পারবেন। এই ডিভাইসে গতি এবং তাপমাত্রার আসল অনুভূতিও পাওয়া যাবে।

মিডিয়া রিপোর্ট অনুযায়ী, যে বিজ্ঞানী এটি তৈরি করেছেন তিনি বলেছিলেন, তিনি এবং তাঁর লং ডিস্টেন্স সম্পর্কে রয়েছেন। শুধুমাত্র ফোনের মাধ্যমে তাঁদের কথা হত। ফলে সম্পর্কের অবনতি হতে থাকে। এর পরই তিনি এই যন্ত্রটি তৈরির ধারণা পান।

Remote kissing device for long-distance lovers, invented and patented by Chinese university student in Changzhou City.

The mouth-shaped module, served as an inducing area for lovers to make the kiss and then it can transfer kiss gesture to the “mouth” on the other side. pic.twitter.com/5i2ogMiUXe

— China in Pictures (@tongbingxue) February 22, 2023