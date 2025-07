At Last Good News For Team India Ahead Of IND vs ENG 4th Test: বুধবার থেকে শুরু হতে চলেছে ভারত-ইংল্যান্ড চতুর্থ টেস্ট। মরণ-বাঁচন ম্যাচের আগে চোট সমস্যায় জর্জরিত ভারতীয় দল। প্রথম একাদশ কী হবে তা নিয়ে চলছে জোর জল্পনা।







Source link