Kolkata Metro New Route: এবার বিমানবন্দর থেকেই মেট্রো? ২২ তারিখ কলকাতায় এসে নতুন দুই রুটের উদ্বোধন করতে পারেন মোদি | কলকাতা

আগামী ২২ অগাস্ট রাজ্যে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি৷ ওই দিনই নতুন আরও মেট্রো রুটের উদ্বোধন করতে পারেন প্রধানমন্ত্রী৷ মেট্রো রেল সূত্রে খবর, নোয়াপাড়া থেকে বিমানবন্দর এবং রুবি থেকে বেলেঘাটা অংশে মেট্রো রেলের নতুন রুটের উদ্বোধন করতে পারেন প্রধানমন্ত্রী৷
ওই দুই রুটেই পরিষেবা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত মেট্রো কর্তৃপক্ষ৷ সূত্রের খবর, মেট্রো রেলকে আগামী ২২ তারিখ ওই দুই রুটের উদ্বোধনের জন্য প্রস্তুতিও নিয়ে রাখতে বলেছেন রেল বোর্ডের চেয়ারম্যান সতীশ কুমার৷
এর পাশাপাশি ২২ তারিখেই ইস্ট ওয়েস্ট মেট্রোর শিয়ালদহ- এসপ্ল্যানেড অংশেও প্রধানমন্ত্রী যাত্রী পরিষেবার উদ্বোধন করতে পারেন৷ তবে এ বিষয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি৷ শিয়ালদহ-এসপ্ল্যানেড অংশে মেট্রো পরিষেবা শুরু হলে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত ইস্ট- ওয়েস্ট মেট্রোর গোটা রুটেই যাত্রী পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হবে৷ হাওড়া থেকে এক মেট্রোতেই চলে আসা যাবে সেক্টর ফাইভে৷
মঙ্গলবার কলকাতায় এসে নতুন এই তিনটি রুটের স্টেশন সহ যাবতীয় পরিকাঠামো পরিদর্শন করেন রেল বোর্ডের চেয়ারম্যান৷ তার পরই তিনি ২২ তারিখ উদ্বোধনের জন্য মেট্রো রেল কর্তাদের নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন বলে সূত্রের খবর৷ আগামী ২২ অগাস্ট দমদমে রাজনৈতিক সভা করার কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির৷ সেই সফরেই মেট্রো রেলের এই নতুন রুটগুলির উদ্বোধন করতে পারেন তিনি৷
