Advertise here
বুধবার , ১৩ আগস্ট ২০২৫ | ২৯শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
  1. অর্থনীতি
  2. আইন-আদালত
  3. ক্যারিয়ার
  4. খেলাধুলা
  5. জাতীয়
  6. তরুণ উদ্যোক্তা
  7. ধর্ম
  8. নারী ও শিশু
  9. প্রবাস সংবাদ
  10. প্রযুক্তি
  11. প্রেস বিজ্ঞপ্তি
  12. বহি বিশ্ব
  13. বাংলাদেশ
  14. বিনোদন
  15. মতামত
  /  প্রযুক্তি

Kolkata Metro New Route: এবার বিমানবন্দর থেকেই মেট্রো? ২২ তারিখ কলকাতায় এসে নতুন দুই রুটের উদ্বোধন করতে পারেন মোদি | কলকাতা

প্রতিবেদক
bdnewstimes
আগস্ট ১৩, ২০২৫ ১২:৩৬ পূর্বাহ্ণ
Kolkata Metro New Route: এবার বিমানবন্দর থেকেই মেট্রো? ২২ তারিখ কলকাতায় এসে নতুন দুই রুটের উদ্বোধন করতে পারেন মোদি | কলকাতা


Advertise here

Last Updated:

মেট্রো রেলকে আগামী ২২ তারিখ ওই দুই রুটের উদ্বোধনের জন্য প্রস্তুতিও নিয়ে রাখতে বলেছেন রেল বোর্ডের চেয়ারম্যান সতীশ কুমার৷ 

News18News18
News18

আগামী ২২ অগাস্ট রাজ্যে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি৷ ওই দিনই নতুন আরও মেট্রো রুটের উদ্বোধন করতে পারেন প্রধানমন্ত্রী৷ মেট্রো রেল সূত্রে খবর, নোয়াপাড়া থেকে বিমানবন্দর এবং রুবি থেকে বেলেঘাটা অংশে মেট্রো রেলের নতুন রুটের উদ্বোধন করতে পারেন প্রধানমন্ত্রী৷

ওই দুই রুটেই পরিষেবা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত মেট্রো কর্তৃপক্ষ৷ সূত্রের খবর, মেট্রো রেলকে আগামী ২২ তারিখ ওই দুই রুটের উদ্বোধনের জন্য প্রস্তুতিও নিয়ে রাখতে বলেছেন রেল বোর্ডের চেয়ারম্যান সতীশ কুমার৷

এর পাশাপাশি ২২ তারিখেই ইস্ট ওয়েস্ট মেট্রোর শিয়ালদহ- এসপ্ল্যানেড অংশেও প্রধানমন্ত্রী যাত্রী পরিষেবার উদ্বোধন করতে পারেন৷ তবে এ বিষয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি৷ শিয়ালদহ-এসপ্ল্যানেড অংশে মেট্রো পরিষেবা শুরু হলে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত ইস্ট- ওয়েস্ট মেট্রোর গোটা রুটেই যাত্রী পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হবে৷ হাওড়া থেকে এক মেট্রোতেই চলে আসা যাবে সেক্টর ফাইভে৷

মঙ্গলবার কলকাতায় এসে নতুন এই তিনটি রুটের স্টেশন সহ যাবতীয় পরিকাঠামো পরিদর্শন করেন রেল বোর্ডের চেয়ারম্যান৷ তার পরই তিনি ২২ তারিখ উদ্বোধনের জন্য মেট্রো রেল কর্তাদের নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন বলে সূত্রের খবর৷ আগামী ২২ অগাস্ট দমদমে রাজনৈতিক সভা করার কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির৷ সেই সফরেই মেট্রো রেলের এই নতুন রুটগুলির উদ্বোধন করতে পারেন তিনি৷

Location :

Kolkata,West Bengal

First Published :

August 12, 2025 11:54 PM IST

বাংলা খবর/ খবর/কলকাতা/

Kolkata Metro New Route: এ মাসেই বিমানবন্দর থেকেই মেট্রো! ২২ তারিখ কলকাতায় এসে কোন কোন নতুন রুটের উদ্বোধন করতে পারেন মোদি?



Source link

বিডিনিউজে সর্বশেষ

Aamir Khan Coolie Salary: Actor Charges Rs 20 Crore Fees For Cameo In Rajinikanth Film? Real Story | Bollywood News
Aamir Khan Coolie Salary: Actor Charges Rs 20 Crore Fees For Cameo In Rajinikanth Film? Real Story | Bollywood News
সর্বশেষ সংবাদ
Ajker Rashifal, 13 August, 2025 By Chirag Daruwalla: রাশিফল ১৩ অগাস্ট, ২০২৫: দেখে নিন আপনার আজকের দিন নিয়ে কী জানাচ্ছেন জ্যোতিষী চিরাগ দারুওয়ালা | জ্যোতিষকাহন
Ajker Rashifal, 13 August, 2025 By Chirag Daruwalla: রাশিফল ১৩ অগাস্ট, ২০২৫: দেখে নিন আপনার আজকের দিন নিয়ে কী জানাচ্ছেন জ্যোতিষী চিরাগ দারুওয়ালা | জ্যোতিষকাহন
সর্বশেষ সংবাদ
Basanti Chatterjee Death: অভিনেত্রী বাসন্তী চট্টোপাধ্যায়, পেটে ক্যানসার, কোমায় চলে গিয়েও অভিনয় ছাড়েননি! শেষমেশ বাড়িতে প্রয়াত জনপ্রিয় অভিনেত্রী বাসন্তী চট্টোপাধ্যায় | বিনোদন
Basanti Chatterjee Death: অভিনেত্রী বাসন্তী চট্টোপাধ্যায়, পেটে ক্যানসার, কোমায় চলে গিয়েও অভিনয় ছাড়েননি! শেষমেশ বাড়িতে প্রয়াত জনপ্রিয় অভিনেত্রী বাসন্তী চট্টোপাধ্যায় | বিনোদন
সর্বশেষ সংবাদ
CAA Camp Nadia নদিয়ার এই জায়গায় শুরু হয়ে গেল CAA ক্যাম্প! ঝড় তুলেছিল যে ‘বিল’! কী বলছেন সাধারণ মানুষ? CAA application process camp opens in Ranaghat, Nadia | দক্ষিণবঙ্গ
CAA Camp Nadia নদিয়ার এই জায়গায় শুরু হয়ে গেল CAA ক্যাম্প! ঝড় তুলেছিল যে ‘বিল’! কী বলছেন সাধারণ মানুষ? CAA application process camp opens in Ranaghat, Nadia | দক্ষিণবঙ্গ
সর্বশেষ সংবাদ

বিডিনিউজে জনপ্রিয়

orders-67-porn-websites-to-be-blocked-for-violating-it-rules-2021 | আইন উল্লঙ্ঘন, আরও ৬৭ পর্ন ওয়েবসাইট ব্লক করল ভারত সরকার – News18 Bangla
orders-67-porn-websites-to-be-blocked-for-violating-it-rules-2021 | আইন উল্লঙ্ঘন, আরও ৬৭ পর্ন ওয়েবসাইট ব্লক করল ভারত সরকার – News18 Bangla
সর্বশেষ সংবাদ
Smartphones With 108MP Camera: ভারী DSLR কেন? যখন এই ফোনগুলো দিচ্ছে ১০৮ এমপি ক্যামেরা! দেখে নিন
Smartphones With 108MP Camera: ভারী DSLR কেন? যখন এই ফোনগুলো দিচ্ছে ১০৮ এমপি ক্যামেরা! দেখে নিন
সর্বশেষ সংবাদ
Durga Puja 2022, দুর্গাপুজো ২০২২, Anubrata mondal village puja,   – News18 Bangla
Durga Puja 2022, দুর্গাপুজো ২০২২, Anubrata mondal village puja,   – News18 Bangla
সর্বশেষ সংবাদ
Kartik Aaryan Obliges Fan With Selfies As He Gets Spotted In The City; Watch Video
Kartik Aaryan Obliges Fan With Selfies As He Gets Spotted In The City; Watch Video
সর্বশেষ সংবাদ

সর্বশেষ - বিনোদন

সর্বোচ্চ পঠিত - বিনোদন

আপনার জন্য নির্বাচিত
পেনশন স্কিম প্রত্যাহারের দাবিতে চবি শিক্ষকদের ক্লাস বর্জন

পেনশন স্কিম প্রত্যাহারের দাবিতে চবি শিক্ষকদের ক্লাস বর্জন

 ‘আমরা বিগত এক যুগ ধরে বাংলাদেশে কোনো নির্বাচন দেখিনি’

‘আমরা বিগত এক যুগ ধরে বাংলাদেশে কোনো নির্বাচন দেখিনি’

 জাককানইবিতে ফজিলাতুন্নেছার নামফলক ভাঙতে গিয়ে আহত শিক্ষার্থী

জাককানইবিতে ফজিলাতুন্নেছার নামফলক ভাঙতে গিয়ে আহত শিক্ষার্থী

 চীনের কাছে সামরিক সহায়তা চায়নি রাশিয়া: ক্রেমলিন

চীনের কাছে সামরিক সহায়তা চায়নি রাশিয়া: ক্রেমলিন

 IND vs AUS 4th Test: ‘Rohit Sharma has four innings to save his Test career’ – says Monty Panesar | Cricket News

IND vs AUS 4th Test: ‘Rohit Sharma has four innings to save his Test career’ – says Monty Panesar | Cricket News

 এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা শুরু রোববার

এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা শুরু রোববার

 গাজীপুরে মুরাদের বিরুদ্ধে মামলা

গাজীপুরে মুরাদের বিরুদ্ধে মামলা

 সীতাকুণ্ডে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ইউরোপ বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের শোক

সীতাকুণ্ডে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ইউরোপ বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের শোক

 দেশে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে স্বীকার করতেই হবে: পরিবেশমন্ত্রী

দেশে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে স্বীকার করতেই হবে: পরিবেশমন্ত্রী

 Indian paddlers Diya and Swastika finish runners-up at WTT Youth Star Contender | More sports News

Indian paddlers Diya and Swastika finish runners-up at WTT Youth Star Contender | More sports News
Advertise here