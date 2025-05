Modi On NDA Meet: ‘অপ্রয়োজনীয় মন্তব্য এড়িয়ে চলুন…’, সিঁদুর বিতর্কের মধ্যেই নেতা-মন্ত্রীদের সতর্ক করলেন মোদি PM Narendra Modi asks NDA Leaders to Avoid Unnecessary RemarksTo Steer Clear Of Controversies

Last Updated: May 26, 2025 1:12 AM IST

Modi On NDA Meet: রবিবার এনডিএ শাসিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও উপমুখ্য়মন্ত্রীদের নিয়ে বৈঠকে বসেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নাড্ডা-সহ বিজেপির একাধিক শীর্ষ নেতৃত্বের উপস্থিতিতে এই বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী এনডিএ-নেতাও মন্ত্রীদের সংযত হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নয়াদিল্লি: রবিবার এনডিএ শাসিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও উপমুখ্য়মন্ত্রীদের নিয়ে বৈঠকে বসেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নাড্ডা-সহ বিজেপির একাধিক শীর্ষ নেতৃত্বের উপস্থিতিতে এই বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী এনডিএ-নেতাও মন্ত্রীদের সংযত হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।