Mysterious Death: ‘চিন্তা করিস না…’, পুত্র, পুত্রবধূদের জন্য ভিডিও বার্তা রেখে বাড়ির ছাদে রহস্যমৃত্যু বিপত্নীক ক্যানসার আক্রান্ত প্রৌঢেরkolkata businessman ended his own life after making video on his mobile phone

Last Updated: April 27, 2025 12:57 AM IST

পুলিশ জানিয়েছেন, মৃত্যুর আগে মোবাইলে নিজের বার্তা ভিডিও করেন জয়ন্ত৷ দুই ছেলে এবং পুত্রবধূদের তিনি সেখানে চিন্তা করতে নিষেধ করেন৷ তাঁর মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী থাকবে না, সেটাও ভিডিওতে জানিয়ে যান তিনি৷ পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে মৃত জয়ন্তর মোবাইলে এই ভিডিও শ‍্যুট হয়েছে দুপুর ৩.০৫ মিনিট নাগাদ৷

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার নিউটাউনে গিয়েছিলেন জয়ন্তর দুই ছেলে এবং বড় পুত্রবধূ৷ বাড়িতে ছিলেন প্রৌঢ় জয়ন্ত, তাঁর ছোট পুত্রবধূ এবং বাড়ির দু’জন পরিচারক খুকু এবং বংশী৷ পুত্রবধূ এবং দুই পরিচারককে খেয়ে নিতে বলেন তিনি৷ নিজে পরে খাবেন বলে ঘরে ঢুকে যান৷ এর পর অনেক ক্ষণ তিনি ঘর থেকে বার হচ্ছেন না দেখে তাঁকে খুঁজতে শুরু করেন ছোট পুত্রবধূ এবং দুই পরিচারক৷ প্রৌঢ়কে খুঁজতে খুঁজেতে তাঁরা যান বাড়ির ছাদে৷ সেখানেই তাঁর গুলিবিদ্ধ রক্তাক্ত দেহ দেখতে পান তাঁরা৷ ডাক্তার ঘটনাস্থলে এসে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন৷

This news piece may be triggering. If you or someone you know needs help, call any of these helplines: Aasra (Mumbai) 022-27546669, Sneha (Chennai) 044-24640050, Sumaitri (Delhi) 011-23389090, Cooj (Goa) 0832- 2252525, Jeevan (Jamshedpur) 065-76453841, Pratheeksha (Kochi) 048-42448830, Maithri (Kochi) 0484-2540530, Roshni (Hyderabad) 040-66202000, Lifeline 033-64643267 (Kolkata)

Location : Kolkata,West Bengal

First Published : April 27, 2025 12:54 AM IST