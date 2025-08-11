Numerology Predictions Today 11 August 2025 কেমন যাবে আপনার ১১ অগাস্ট দিনটি? সংখ্যাতত্ত্ব অনুযায়ী জানাচ্ছেন জ্যোতিষী চিরাগ দারুওয়ালা Numerology Predictions Today 11 August 2025 Check Your Daily Forecast for Numbers 1 to 9 Chirag Daruwalla Pens Column know What the Day Holds for You | জ্যোতিষকাহন

#সংখ্যা ৩ (যাঁদের জন্ম ৩, ১২, ২১ এবং ৩০ তারিখে): শ্রীগণেশ বলছেন, ৩ মূলাঙ্কের জাতক জাতিকারা এই দিন অন্যদের উপর প্রবল প্রভাব ফেলবেন। আপনার চারপাশের পরিবেশকে আলোকিত করার জন্য কী পরিবর্তন আনা যেতে পারে তা দেখার চেষ্টা করুন। আপনার ধারণার বিরুদ্ধে আপনি প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে পারেন, ধৈর্য ধরুন। এই দিনটি ব্যাঙ্কার, বিমা কোম্পানি এবং আর্থিক সংস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়ে ডিল করার জন্য আদর্শ। আপনি যাই করুন না কেন, মাথা গরম করবেন না। আপনি এই দিন ক্ষণস্থায়ী আকর্ষণ এবং প্রকৃত প্রেমের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারবেন। শুভ রঙ: সাদা শুভ সংখ্যা: ৬