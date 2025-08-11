Advertise here
সোমবার , ১১ আগস্ট ২০২৫ | ২৭শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
  1. অর্থনীতি
  2. আইন-আদালত
  3. ক্যারিয়ার
  4. খেলাধুলা
  5. জাতীয়
  6. তরুণ উদ্যোক্তা
  7. ধর্ম
  8. নারী ও শিশু
  9. প্রবাস সংবাদ
  10. প্রযুক্তি
  11. প্রেস বিজ্ঞপ্তি
  12. বহি বিশ্ব
  13. বাংলাদেশ
  14. বিনোদন
  15. মতামত
  /  প্রযুক্তি

Numerology Predictions Today 11 August 2025 কেমন যাবে আপনার ১১ অগাস্ট দিনটি? সংখ্যাতত্ত্ব অনুযায়ী জানাচ্ছেন জ্যোতিষী চিরাগ দারুওয়ালা Numerology Predictions Today 11 August 2025 Check Your Daily Forecast for Numbers 1 to 9 Chirag Daruwalla Pens Column know What the Day Holds for You | জ্যোতিষকাহন

প্রতিবেদক
bdnewstimes
আগস্ট ১১, ২০২৫ ৮:২১ পূর্বাহ্ণ
Numerology Predictions Today 11 August 2025 কেমন যাবে আপনার ১১ অগাস্ট দিনটি? সংখ্যাতত্ত্ব অনুযায়ী জানাচ্ছেন জ্যোতিষী চিরাগ দারুওয়ালা Numerology Predictions Today 11 August 2025 Check Your Daily Forecast for Numbers 1 to 9 Chirag Daruwalla Pens Column know What the Day Holds for You | জ্যোতিষকাহন


Advertise here
#সংখ্যা ৩ (যাঁদের জন্ম ৩, ১২, ২১ এবং ৩০ তারিখে):শ্রীগণেশ বলছেন, ৩ মূলাঙ্কের জাতক জাতিকারা এই দিন অন্যদের উপর প্রবল প্রভাব ফেলবেন। আপনার চারপাশের পরিবেশকে আলোকিত করার জন্য কী পরিবর্তন আনা যেতে পারে তা দেখার চেষ্টা করুন। আপনার ধারণার বিরুদ্ধে আপনি প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে পারেন, ধৈর্য ধরুন। এই দিনটি ব্যাঙ্কার, বিমা কোম্পানি এবং আর্থিক সংস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়ে ডিল করার জন্য আদর্শ। আপনি যাই করুন না কেন, মাথা গরম করবেন না। আপনি এই দিন ক্ষণস্থায়ী আকর্ষণ এবং প্রকৃত প্রেমের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারবেন। শুভ রঙ: সাদা শুভ সংখ্যা: ৬#সংখ্যা ৩ (যাঁদের জন্ম ৩, ১২, ২১ এবং ৩০ তারিখে):শ্রীগণেশ বলছেন, ৩ মূলাঙ্কের জাতক জাতিকারা এই দিন অন্যদের উপর প্রবল প্রভাব ফেলবেন। আপনার চারপাশের পরিবেশকে আলোকিত করার জন্য কী পরিবর্তন আনা যেতে পারে তা দেখার চেষ্টা করুন। আপনার ধারণার বিরুদ্ধে আপনি প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে পারেন, ধৈর্য ধরুন। এই দিনটি ব্যাঙ্কার, বিমা কোম্পানি এবং আর্থিক সংস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়ে ডিল করার জন্য আদর্শ। আপনি যাই করুন না কেন, মাথা গরম করবেন না। আপনি এই দিন ক্ষণস্থায়ী আকর্ষণ এবং প্রকৃত প্রেমের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারবেন। শুভ রঙ: সাদা শুভ সংখ্যা: ৬

#সংখ্যা ৩ (যাঁদের জন্ম ৩, ১২, ২১ এবং ৩০ তারিখে): শ্রীগণেশ বলছেন, ৩ মূলাঙ্কের জাতক জাতিকারা এই দিন অন্যদের উপর প্রবল প্রভাব ফেলবেন। আপনার চারপাশের পরিবেশকে আলোকিত করার জন্য কী পরিবর্তন আনা যেতে পারে তা দেখার চেষ্টা করুন। আপনার ধারণার বিরুদ্ধে আপনি প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে পারেন, ধৈর্য ধরুন। এই দিনটি ব্যাঙ্কার, বিমা কোম্পানি এবং আর্থিক সংস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়ে ডিল করার জন্য আদর্শ। আপনি যাই করুন না কেন, মাথা গরম করবেন না। আপনি এই দিন ক্ষণস্থায়ী আকর্ষণ এবং প্রকৃত প্রেমের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারবেন। শুভ রঙ: সাদা শুভ সংখ্যা: ৬



Source link

বিডিনিউজে সর্বশেষ

Shah Rukh Khan Shot Pardes Song Amid Gauri Khan’s Pregnancy Complications: ‘He Said He Can’t Extend’ | Bollywood News
Shah Rukh Khan Shot Pardes Song Amid Gauri Khan’s Pregnancy Complications: ‘He Said He Can’t Extend’ | Bollywood News
সর্বশেষ সংবাদ
Numerology Predictions Today 11 August 2025 কেমন যাবে আপনার ১১ অগাস্ট দিনটি? সংখ্যাতত্ত্ব অনুযায়ী জানাচ্ছেন জ্যোতিষী চিরাগ দারুওয়ালা Numerology Predictions Today 11 August 2025 Check Your Daily Forecast for Numbers 1 to 9 Chirag Daruwalla Pens Column know What the Day Holds for You | জ্যোতিষকাহন
Numerology Predictions Today 11 August 2025 কেমন যাবে আপনার ১১ অগাস্ট দিনটি? সংখ্যাতত্ত্ব অনুযায়ী জানাচ্ছেন জ্যোতিষী চিরাগ দারুওয়ালা Numerology Predictions Today 11 August 2025 Check Your Daily Forecast for Numbers 1 to 9 Chirag Daruwalla Pens Column know What the Day Holds for You | জ্যোতিষকাহন
সর্বশেষ সংবাদ
Ajker Rashifal, 11 August, 2025 By Chirag Daruwalla: রাশিফল ১১ অগাস্ট, ২০২৫: দেখে নিন আপনার আজকের দিন নিয়ে কী জানাচ্ছেন জ্যোতিষী চিরাগ দারুওয়ালা | জ্যোতিষকাহন
Ajker Rashifal, 11 August, 2025 By Chirag Daruwalla: রাশিফল ১১ অগাস্ট, ২০২৫: দেখে নিন আপনার আজকের দিন নিয়ে কী জানাচ্ছেন জ্যোতিষী চিরাগ দারুওয়ালা | জ্যোতিষকাহন
সর্বশেষ সংবাদ
‘ভারত সিন্ধুতে বাঁধ নির্মাণ শেষ করলেই ১০টি মিসাইল মারব’
‘ভারত সিন্ধুতে বাঁধ নির্মাণ শেষ করলেই ১০টি মিসাইল মারব’
সর্বশেষ সংবাদ

বিডিনিউজে জনপ্রিয়

orders-67-porn-websites-to-be-blocked-for-violating-it-rules-2021 | আইন উল্লঙ্ঘন, আরও ৬৭ পর্ন ওয়েবসাইট ব্লক করল ভারত সরকার – News18 Bangla
orders-67-porn-websites-to-be-blocked-for-violating-it-rules-2021 | আইন উল্লঙ্ঘন, আরও ৬৭ পর্ন ওয়েবসাইট ব্লক করল ভারত সরকার – News18 Bangla
সর্বশেষ সংবাদ
Smartphones With 108MP Camera: ভারী DSLR কেন? যখন এই ফোনগুলো দিচ্ছে ১০৮ এমপি ক্যামেরা! দেখে নিন
Smartphones With 108MP Camera: ভারী DSLR কেন? যখন এই ফোনগুলো দিচ্ছে ১০৮ এমপি ক্যামেরা! দেখে নিন
সর্বশেষ সংবাদ
Durga Puja 2022, দুর্গাপুজো ২০২২, Anubrata mondal village puja,   – News18 Bangla
Durga Puja 2022, দুর্গাপুজো ২০২২, Anubrata mondal village puja,   – News18 Bangla
সর্বশেষ সংবাদ
Kartik Aaryan Obliges Fan With Selfies As He Gets Spotted In The City; Watch Video
Kartik Aaryan Obliges Fan With Selfies As He Gets Spotted In The City; Watch Video
সর্বশেষ সংবাদ

সর্বশেষ - বিনোদন

সর্বোচ্চ পঠিত - বিনোদন

আপনার জন্য নির্বাচিত
আনোয়ারায় দেশীয় অস্ত্রসহ দুই যুবক আটক

আনোয়ারায় দেশীয় অস্ত্রসহ দুই যুবক আটক

 বরিশাল-৫ আসনে নানকের জন্য আ.লীগের মনোনয়নপত্র সংগ্রহ

বরিশাল-৫ আসনে নানকের জন্য আ.লীগের মনোনয়নপত্র সংগ্রহ

 শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের করোনার টিকা নিতে ৪ নির্দেশনা

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের করোনার টিকা নিতে ৪ নির্দেশনা

 সাতক্ষীরায় আ’লীগ নেতা অধ্যক্ষ মোশাররফ হোসেন গুলিবিদ্ধ

সাতক্ষীরায় আ’লীগ নেতা অধ্যক্ষ মোশাররফ হোসেন গুলিবিদ্ধ

 Hair Care Tips, চুলের যত্ন – News18 Bangla

Hair Care Tips, চুলের যত্ন – News18 Bangla

 Mamata Banerjee Murshidabad Visit: মমতার মুর্শিদাবাদ সফরের দু দিন আগেই বড় পদক্ষেপ! সাসপেন্ড সমশেরগঞ্জ থানার বড়বাবু সহ দুই অফিসার

Mamata Banerjee Murshidabad Visit: মমতার মুর্শিদাবাদ সফরের দু দিন আগেই বড় পদক্ষেপ! সাসপেন্ড সমশেরগঞ্জ থানার বড়বাবু সহ দুই অফিসার

 Injured Shubman Gill could miss England series, Abhimanyu Easwaran likely in main squad | Cricket News

Injured Shubman Gill could miss England series, Abhimanyu Easwaran likely in main squad | Cricket News

 Janhvi Visits Tirupati Temple; Sharmila Tagore Set Conditions Before Getting Married To Mansoor Ali Khan Pataudi

Janhvi Visits Tirupati Temple; Sharmila Tagore Set Conditions Before Getting Married To Mansoor Ali Khan Pataudi

 Yediyurappa’s CM Seat Safe as BJP K’taka In-charge Dismisses Leadership Change Reports

Yediyurappa’s CM Seat Safe as BJP K’taka In-charge Dismisses Leadership Change Reports

 ইউক্রেনে সেনা পাঠানোর সম্ভাবনা খুবই কম: যুক্তরাজ্য

ইউক্রেনে সেনা পাঠানোর সম্ভাবনা খুবই কম: যুক্তরাজ্য
Advertise here