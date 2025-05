Operation Sindoor Update: ‘মাটিতে মিশিয়ে দাও’, অপারেশন সিঁদুরের আগে সশস্ত্র বাহিনীকে নির্দেশ দেন মোদি!

Last Updated: May 12, 2025 2:59 AM IST

গত ২২ এপ্রিল পহেলগাঁওয়ে হত্যা চালিয়ে পর্যটক সহ মোট ২৬ জনকে নৃশংসভাবে হত্যা করে জঙ্গিরা৷

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি৷ ছবি- পিটিআই নয়াদিল্লি: পহেলগাঁওয়ে ভয়াবহ জঙ্গি হামলার কয়েকদিন পরেই জানা গিয়েছিল, প্রত্যাঘাতের জন্য সশস্ত্র বাহিনীকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি৷ এর পরই পাকিস্তানের মাটিতে আছড়ে পড়ে ভারতের অপারেশন সিঁদুর৷