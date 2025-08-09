Advertise here
রবিবার , ১০ আগস্ট ২০২৫ | ২৬শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
Road Accident: দ্রুতগামী ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পিষে দিল একাধিক দোকান, রাতের অন্ধকারে জাতীয় সড়কে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় নিহত একাধিকfatal-aciident-on-national-highway-16-in-east-medinipur-takes-lives-of-many- | পূর্ব মেদিনীপুর

আগস্ট ১০, ২০২৫ ১২:০০ পূর্বাহ্ণ
Road Accident: দ্রুতগামী ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পিষে দিল একাধিক দোকান, রাতের অন্ধকারে জাতীয় সড়কে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় নিহত একাধিকfatal-aciident-on-national-highway-16-in-east-medinipur-takes-lives-of-many- | পূর্ব মেদিনীপুর


Road Accident: এখনও পর্যন্ত পুলিশ সূত্রে হতাহত কিংবা দুর্ঘটনায় কতজনের মৃত্যু হয়েছে তা জানান হয়নি। ঘটনাস্থলে রয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী। উদ্ধার করা হচ্ছে ট্রাকটিকে।  

দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্রাকদুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্রাক
দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্রাক

পাঁশকুড়া, সৈকত শী: জাতীয় সড়কে ভয়াবহ দুর্ঘটনা! সপ্তাহের শেষে রাত্রি বিষাদে পরিণত হল পাঁশকুড়ায়। ৯ আগস্ট শনিবার রাত্রি দশটা নাগাদ এই ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনায় একাধিক মৃত্যুর আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা। এমনকি আহতের সংখ্যাও ১০-এর বেশি ছাড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানা যায় স্থানীয় সূত্রে।

জাতীয় সড়কের পাশে থাকা পরপর কয়েকটি খাওয়ার দোকানের ওপর উঠে যায় একটি মাল বোঝাই ট্রাক। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়া থানার অন্তর্গত ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কের সিদ্ধা বাজারে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা ঘটে রাতের অন্ধকারে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, খড়গপুরগামী ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। জানা যায় সিদ্ধা বাজারের কাছে ওই ট্রাক রাস্তার পাশে থাকা চা দোকান-সহ অন্যান্য খাওয়ার দোকান পিষে দেয়।

এই ভয়াবহ দুর্ঘটনার পর আতঙ্ক ছড়ায় এলাকায়। স্থানীয়দের দাবি, এই ঘটনায় বেশ কয়েক জনের মৃত্যু হয়েছে এবং গুরুতর আহতের সংখ্যা ১০ পেরিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে স্থানীয়রা দাবি করছেন।  স্থানীয় বাসিন্দা নারায়ণ নায়েক জানান,  শনিবার রাত্রি ৯: ৪০ নাগাদ কোলাঘাট থেকে খড়গপুর অভিমুখে ষোলো চাকার একটি ট্রাক ১৬ জাতীয় সড়কের সিদ্ধা বাজার সংলগ্ন চার – পাঁচটি দোকানের উপর উঠে যায়। ওই চার-পাঁচটি দোকানে ,ওই সময় ওই সমস্ত দোকানে বেশ কিছু মানুষ ছিল বলেও দাবি।

আরও পড়ুন : বর প্রাণপণে ধাক্কা দিলেও খুলল না দরজা! বিয়ের রাতেই নিজেকে ‘শেষ’ করলেন নতুন কনে!

ক্রেন দিয়ে ওই গাড়িটি সরানোর প্রচেষ্টা চলছে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পুলিশের ট্রাফিক বিভাগ-সহ পাঁশকুড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে হাজির হয়। এই ঘটনার পর ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কের খড়গপুরগামী লেন অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। স্থানীয় সূত্রে আরও জানা যায় , ওই গাড়ির তলায় এক টি পান দোকান, একটি স্টেশনারি দোকান, একটি মিষ্টি দোকান-সহ পাঁচটি বেশি দোকান চাপা পড়েছে। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, দ্রুত গতিতে থাকার ফলে নিয়ন্ত্রণ হারায় মাল বোঝাই ট্রাক। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে থাকা একাধিক দোকানে ঢুকে যায়। যদি এখনও পর্যন্ত পুলিশ সূত্রে হতাহতের সংখ্যা স্পষ্টভাবে জানানো হয়নি। ঘটনাস্থলে রয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী। ক্রেনের সাহায্যে উদ্ধার করা হচ্ছে ট্রাকটিকে।
Kolkata,West Bengal

August 09, 2025 11:30 PM IST



