Rohit Sharma and Virat Kohli: এই রাতে আর ঘুমোতে পারবেন না কুলদীপ, সেমিফাইনালে সকলের মারত্মক বকা খেলেন, রোহিত-বিরাটের জোড়া ঝাড় | Rohit Sharma Virat Kohli left fuming launches angry rant at Kuldeep Yadav reason is he missed fielding for Steve Smith

দুবাইতে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ২০২৫-এর ম্যাচে কুলদীপ যাদবের ক্ষোভে ফেটে পড়েন ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক রোহিত শর্মা এবং তারকা ব্যাটসম্যান বিরাট কোহলি। অস্ট্রেলিয়ান ইনিংসের ৩২তম ওভারে, স্টিভ স্মিথ মিড-উইকেটে বিরাটকে বলটি খেলেন এবং কুলদীপের বোলিং থেকে একটি সিঙ্গেল নেন।

তারকা ব্যাটসম্যান দ্রুত ব্যাটসম্যানকে ধরে বোলারের দিকে একটি জোরে থ্রো করেন কিন্তু কুলদীপ তার দিক থেকে সরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।কভারে ফিল্ডিং করা রোহিত থ্রো সংগ্রহ করেন কিন্তু কুলদীপের প্রচেষ্টার অভাবের কারণে তিনি খুশি ছিলেন না। বিরাট এবং রোহিত উভয়ই স্পিনারের উপর স্পষ্টতই রেগে গিয়েছিলেন এবং তারা একটি ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া শুরু করেছিলেন যা সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে।

Kuldeep Yadav faces the heat from both Virat Kohli and Rohit Sharma for not picking the ball. 🤣 pic.twitter.com/kMr20R8VT1

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) March 4, 2025