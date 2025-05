Last Updated: May 15, 2025 11:35 AM IST

* তৃণমূলে রদবদল কি শীঘ্রই? কলকাতাঃ ২০২৪–এ ২১ জুলাইয়ের মঞ্চে অভিষেক ঘোষণা করেছিলেন, লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল–সহ একাধিক মাপকাঠি সামনে রেখে সংগঠনের বিভিন্ন স্তরে রদবদল করা হবে। গত বছর সেপ্টেম্বরে অভিষেক জানান যে, সংগঠনে রদবদলের খসড়া প্রস্তাব তিনি দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে জমা দিয়েছেন। গত ২৭ ফেব্রুয়ারি নেতাজি ইন্ডোরে তৃণমূলের নেতা–কর্মীদের সভায় অভিষেক ফের জানান যে, রদবদল আসন্ন। জেলায় জেলায় সংগঠনে কোথায় ফাঁকফোকর রয়েছে, নির্দিষ্ট বিধানসভার কোন কোন বুথে সাংগঠনিক দুর্বলতা রয়েছে—গত ১৫ মার্চ দলের ভার্চুয়াল বৈঠকে অভিষেক সে নিয়ে ফের বিশদে জানান।