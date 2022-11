two-headphone-launched-with-50-hours-battery-life-price-only-under-1500-rupees | একবার চার্জে ৫০ ঘণ্টা নিশ্চিন্ত, বাজারে এল Noise 2 হেডফোন – News18 Bangla

Noise ভারতে লঞ্চ করেছে তাদের নতুন ওয়ারলেস হেডফোন। তাদের নতুন এই ওয়ারলেস হেডফোনের নাম Noise Two। Noise Two নামের এই ওয়ারলেস হেডফোনের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, এটি একবার চার্জ দিলে একটানা ৫০ ঘন্টা পর্যন্ত চলতে পারে। ভারতে Noise Two ওয়ারলেস হেডফোনের দাম রাখা হয়েছে ১,৪৯৯ টাকা।

জনপ্রিয় অনলাইন ই-কমার্স সংস্থা অ্যামাজন, ফ্লিপকার্ট এবং মিন্ত্রাতে পাওয়া যাচ্ছে Noise Two ওয়ারলেস হেডফোন। Noise কোম্পানির এটি তৃতীয় হেডফোন। Noise Two ওয়ারলেস হেডফোন পাওয়া যাচ্ছে বোল্ড ব্ল্যাক, কাম হোয়াইট এবং সেরেন ব্লু কালারে। Noise কোম্পানির তরফে জানানো হয়েছে যে, গ্রাহকরা লম্বা সময় ধরে এই হেডফোন পরে থাকলেও তাঁদের কোনও আসুবিধা হবে না।

আরও পড়ুন: আপনার আইডি দিয়ে ক’টা সিম চলছে? জানতে পারবেন এই ওয়েবসাইটে গিয়ে

Noise Two এন্ট্রি লেভেল ইউজারদের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এর ফলে Noise Two ওয়ারলেস হেডফোনে অ্যাকটিভ নয়েজ ক্যান্সেলেসনের মতো হাই-এন্ড ফিচার সাপোর্ট করে না। Noise কোম্পানির তরফে জানানো হয়েছে যে, Noise Two ওয়ারলেস হেডফোন, একটি এন্ট্রি লেভেল হেডফোন। ইউজাররা ব্লুটুথ-এর মাধ্যমে এটি স্মার্টফোন, ট্যাবলেট এবং কম্পিউটারের সঙ্গে যুক্ত করতে পারবেন। Noise Two ওয়ারলেস হেডফোনের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এটি একটানা ৫০ ঘন্টা পর্যন্ত চলতে পারে।

আরও পড়ুন – ইনবক্স মেমোরি ভর্তি হয়ে গিয়েছে? এক ক্লিকেই মুছে ফেলুন Gmail-র সব প্রোমোশনাল মেল, দেখে নিন কীভাবে

Noise Two ওয়ারলেস হেডফোন ল্যাপটপ এবং ফোনে একসঙ্গে হবে কানেক্ট –

Noise Two ওয়ারলেস হেডফোনের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ফিচার হল ডুয়াল পেয়ারিং মোড সাপোর্ট। এর মাধ্যমে ইউজাররা এই ওয়ারলেস হেডফোন একই সঙ্গে ফোন এবং ল্যাপটপের সঙ্গে কানেক্ট করতে পারবেন। Noise Two ওয়ারলেস হেডফোনে দেওয়া হয়েছে ওয়াটার রেজিস্ট্যান্স IPX5 রেটিং। অর্থাৎ ইউজাররা যখন ওয়ার্কআউট করবেন, তখন ঘাম হলেও কোনও অসুবিধা হবে না। সেই সময়ে এই Noise Two ওয়ারলেস হেডফোন পরে থাকলেও সেটি নষ্ট হওয়ার কোনও ভয় নেই।

Noise Two ওয়ারলেস হেডফোনে ব্যবহার করা হয়েছে প্লাস্টিক বডি। এর ফলে এটি পরা আরামদায়ক। তবে প্লাস্টিকের বডি হওয়ার জন্য এই ওয়ারলেস হেডফোন ততটা মজবুত নয়। এই ওয়ারলেস হেডফোনে ব্যবহার করা হয়েছে চারটি প্লে মোড। এর মধ্যে রয়েছে ব্লুটুথ, AUX, এসডি কার্ড এবং এফএম। এই ওয়ারলেস হেডফোনের চার্জিংয়ের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে টাইপ-সি পোর্ট।

Published by:Ananya Chakraborty First published: November 18, 2022, 11:37 IST

Tags: Headphone, Noise