অনুব্রত মণ্ডল আর সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বোলপুর-শান্তিনিকেতনে এক মঞ্চে, সঙ্গে ঝুলন

Last Updated: May 19, 2025 12:34 AM IST

News18 কলকাতা: দেশ বিদেশের বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছেন তিনি। তবে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় কখনও বোলপুর শান্তিনিকেতনে যাননি! আর প্রথমবার সৌরভ বোলপুর গিয়ে বললেন, ‘রবীন্দ্র ঐতিহ্যের সাক্ষী হলাম’।