অস্ট্রেলিয়ান হাইকমিশনারের সঙ্গে এনসিপির সাক্ষাৎ

ঢাকা: বাংলাদেশে নিযুক্ত অস্ট্রেলিয়ান হাইকমিশনার সুসান রাইলের সঙ্গে আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামের নেতৃত্বে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) প্রতিনিধি দল সাক্ষাৎ করেছেন।
সোমবার (১১ আগস্ট) সন্ধ্যায় এনসিপির যুগ্ম সদস্যসচিব সালেহ উদ্দিন সিফাত এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
তিনি জানান, আগামী বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে বিনিয়োগ এবং আঞ্চলিক সহযোগিতা জোরদার করার বিষয়ে আলোচনা হয়।
সাক্ষাতে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য এনসিপি অস্ট্রেলিয়ায় উচ্চশিক্ষা ও স্কলারশিপের সুযোগ অবারিত রাখার আহ্বান জানায় বলেও জানান সিফাত।
এদিকে অস্ট্রেলিয়ান হাইকমিশনের ফেসবুকে দেওয়া পোস্টে জানানো হয়, বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক এবং এনসিপির রাজনৈতিক নীতি অগ্রাধিকারের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।