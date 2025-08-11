অস্ট্রেলিয়ান হাইকমিশনারের সঙ্গে এনসিপির সাক্ষাৎ

Advertise here
সোমবার , ১১ আগস্ট ২০২৫ | ২৭শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
অস্ট্রেলিয়ান হাইকমিশনারের সঙ্গে এনসিপির সাক্ষাৎ

প্রতিবেদক
bdnewstimes
আগস্ট ১১, ২০২৫ ৯:১৭ অপরাহ্ণ
ঢাকা: বাংলাদেশে নিযুক্ত অস্ট্রেলিয়ান হাইকমিশনার সুসান রাইলের সঙ্গে আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামের নেতৃত্বে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) প্রতিনিধি দল সাক্ষাৎ করেছেন।

সোমবার (১১ আগস্ট) সন্ধ্যায় এনসিপির যুগ্ম সদস্যসচিব সালেহ উদ্দিন সিফাত এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, আগামী বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে বিনিয়োগ এবং আঞ্চলিক সহযোগিতা জোরদার করার বিষয়ে আলোচনা হয়।

সাক্ষাতে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য এনসিপি অস্ট্রেলিয়ায় উচ্চশিক্ষা ও স্কলারশিপের সুযোগ অবারিত রাখার আহ্বান জানায় বলেও জানান সিফাত।

এদিকে অস্ট্রেলিয়ান হাইকমিশনের ফেসবুকে দেওয়া পোস্টে জানানো হয়, বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক এবং এনসিপির রাজনৈতিক নীতি অগ্রাধিকারের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।





