আখতার হোসেনের বক্তব্য অসত্য, মনগড়া: জামায়াত

ঢাকা: বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এবং কেন্দ্রীয় প্রচার ও মিডিয়া বিভাগের প্রধান অ্যাডভোকেট এহসানুল মাহবুব জুবায়ের বলেছেন, জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্যসচিব আখতার হোসেনের জামায়াতবিরোধী বক্তব্য সম্পূর্ণ অসত্য, মনগড়া ও উদ্দেশ্যমূলক।
রোববার (৭ ডিসেম্বর) গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, শনিবার (৬ ডিসেম্বর) ঢাকার বাংলামোটরে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে আখতার হোসেন জামায়াতে ইসলামের বিরুদ্ধে ‘অস্ত্রের রাজনীতি’ ও ‘অস্ত্রের মহড়া’ সংক্রান্ত যে অভিযোগ করেছেন— তার কোনো বাস্তবভিত্তি নেই।
জুবায়ের বলেন, ‘জামায়াতে ইসলামী একটি দায়িত্বশীল, শান্তিপ্রিয় ও সুশৃঙ্খল রাজনৈতিক দল, যা দেশের আইনের শাসন, শান্তি, শৃঙ্খলা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় অঙ্গীকারাবদ্ধ। দলের ইতিহাস, আদর্শ কিংবা রাজনৈতিক আচরণ— কোথাও এমন অভিযোগের সমর্থন পাওয়া যায় না। তাঁর এই বক্তব্য সম্পূর্ণ অসত্য, ভিত্তিহীন ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।’
তিনি আরও বলেন, গণ-অভ্যুত্থানের পর দেশের সামগ্রিক পরিবেশ স্থিতিশীল রাখতে জামায়াত সংযম ও ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে আসছে। দেশের মানুষ জানে— জামায়াত কখনোই সহিংসতা বা বেআইনি কর্মকাণ্ডে বিশ্বাসী নয়। তাই একজন দায়িত্বশীল রাজনৈতিক নেতার মুখে এমন বিভ্রান্তিকর মন্তব্য অত্যন্ত দুঃখজনক ও অযৌক্তিক। জুবায়ের আশা প্রকাশ করেন যে আখতার হোসেন তার ভিত্তিহীন বক্তব্য প্রত্যাহার করে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেবেন।
তিনি বলেন, ‘রাজনৈতিক বিভাজন, উত্তেজনা সৃষ্টিকারী মন্তব্য ও অসত্য প্রচারণা জাতির কোনো উপকারে আসে না; বরং বিভ্রান্তি ছড়ায়।’
বিবৃতিতে তিনি গণমাধ্যম, রাজনৈতিক অঙ্গন ও দেশবাসীকে এ ধরনের মিথ্যাচার ও অপপ্রচারে বিভ্রান্ত না হওয়ার আহ্বান জানান।