রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

আগুনের ঘটনা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে স্পষ্ট ষড়যন্ত্র: ইমতিয়াজ আলম

  সোমবার, ২০ অক্টোবর, ২০২৫
আগুনের ঘটনা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে স্পষ্ট ষড়যন্ত্র: ইমতিয়াজ আলম


ঢাকা: ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের যুগ্ম মহাসচিব ও ঢাকা মহানগর দক্ষিণের সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ইমতিয়াজ আলম বলেছেন, ‘দেশের বিরুদ্ধে সবসময়ই একদল মানুষ ষড়যন্ত্র করে আসছে। এরই একটি অংশ লাগাতার আগুন লাগার ঘটনা। এক সপ্তাহের ব্যবধানে এতোগুলো জায়গায় আগুন লাগার বিষয়টা কোনো স্বাভাবিক ঘটনা নয়। তাই শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরসহ বিভিন্ন জায়গায় আগুন লাগার ঘটনা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে স্পষ্ট ষড়যন্ত্র।’

সোমবার (২০ অক্টোবর) এক বিবৃতিতে মাওলানা ইমতিয়াজ আরও বলেন, ‘বিমানবন্দর একটি সর্বোচ্চ নিরাপত্তা পাওয়া স্থান, সেখানের ডিপোতে আগুন লেগে দেশ বড় ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। বস্তিতে আগুন লেগে অসহায় মানুষের জীবনের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। কার্যকর তদন্ত কমিটি গঠন করে দ্রুত সময়ের মধ্যে কারণ নিশ্চিত হতে হবে এবং অপরাধীদের শাস্তির সম্মুখীন করতে হবে। যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার মাধ্যমে ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ঘটনা না ঘটে সেই পদক্ষেপের দিকে আগাতে হবে।’

তিনি আরও বলেন, ‘নির্বাচন যত ঘনিয়ে আসবে এ ধরনের ঘটনা আমরা আরও বেশি দেখতে পাব। সুতরাং, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে আরও কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে। রাষ্ট্রীয় স্থাপনাগুলোর জোরালো নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি, অন্তর্বর্তী সরকারের দ্রুত সময়ের মধ্যে পিআর (PR)পদ্ধতিতে নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত সরকারকে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে সহযোগিতা করতে হবে।’





